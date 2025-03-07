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В больницах сложности 0

Наша Латвия
Дата публикации: 07.03.2025
LETA
В больницах сложности

По разным причинам возникли проблемы с приемом пациентов в некоторых латвийских больницах. Вчера Елгавская городская дума распространила информацию о последствиях вспышки гриппа в Елгавской больнице.

В начале недели проблемы возникли и в приемных отделениях рижских больниц. В период эпидемии гриппа поток пациентов увеличился в приемном отделении и стационарных отделениях Елгавской больницы, особенно в отделении внутренних болезней и детском отделении, сообщила Елгавская дума. В среднем в регистратуру больницы за помощью обращаются 106 человек в день, что примерно на 20% больше обычного; 26 февраля число пациентов достигло 131.

Это свидетельствует и о перегрузке семейных врачей во время эпидемии гриппа. С 27 февраля в больнице введены ограничения на посещение пациентов. На сайте самоуправления руководитель больницы Карлис Смилга сообщил, что увеличилось и количество пациентов хирургического и травматологического профиля. Из числа обслуживаемых в приемном покое госпитализируется только 31%, то есть каждый третий.

"Заполняемость больничных коек за последние две недели в среднем составляла 88%, а в некоторые дни достигала 95%". Это означает, что персонал приемного отделения и стационаров работает в условиях перегрузки и высокой интенсивности, обслуживая поток пациентов из Земгальского региона.

"В Елгавской больнице только 47% пациентов - жители города, остальные - пациенты из ближайших окрестностей", - говорит Смилга.

Он отмечает, что длительность очереди для амбулаторных пациентов может достигать трех-четырех часов, если не требуется срочная медицинская помощь. Директор больницы настоятельно рекомендовал людям обращаться к семейным врачам или звонить на консультативный телефон семейных врачей Национальной службы здравоохранения, прежде чем обращаться в Службу неотложной медицинской помощи или в больницу.

#больницы
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