В Царникаве утонул человек

Спасатели в четверг в Царникавской волости нашли в водоеме тело утонувшего и передали его Государственной полиции, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

В четверг в ГПСС также поступила информация о том, что в Нирзской волости Лудзенского края человек провалился под лед на озере. Его удалось спасти.

ГПСС напоминает, что лед на водоемах в настоящее время очень неустойчивый. При повышении температуры воздуха толщина льда уменьшается, и он становится все более опасным.

За минувшие сутки в ГПСС поступило 48 вызовов - 14 на пожаротушение, 22 на спасательные работы, а 12 вызовов были ложными.