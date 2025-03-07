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В этом сезоне в Риге будет построено несколько велодорожек 0

Наша Латвия
Дата публикации: 07.03.2025
LETA
В этом сезоне в Риге будет построено несколько велодорожек

В этом строительном сезоне в Риге планируется построить несколько велодорожек, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Весной, после окончания зимнего технологического перерыва, планируется начать строительство велодорожки и перекладка покрытия на улице Вилхелма Пурвиша. Работы будет выполнять ООО CBF "Ļ-KO". Проект предусматривает строительство велодорожки по всей длине улицы Вилхелма Пурвиша от улицы Дзирнаву до набережной генерала Радзиньша.

На участке от улицы Эмилии Беньямини до улицы Ластадияс проектное решение предусматривает строительство односторонних велодорожек, отделенных от проезжей части с каждой стороны улицы. На участке от улицы Ластадияс до набережной Радзиньша с правой стороны улицы Вилхелмса Пурвиша будет построена отдельная двухсторонняя велосипедная дорожка.

Весной на участке улицы Дзирнаву от улицы Тербатас до улицы Сколас планируется оборудовать велополосы и улучшить перекрестки. Процесс заключения договора с выбранным подрядчиком продолжается.

Продолжается оценка участников конкурса по проекту "Строительство велодорожки Центр - Кенгарагс - Румбула - Дарзини от Вантового моста до Железнодорожного моста", чтобы эти работы также начались с началом строительного сезона.

В этом году планируется реализовать три проекта велосипедной инфраструктуры регионального и городского значения на трех маршрутах.

Велосипедная инфраструктура будет построена на маршрутах Рига - Улброка, Рига - Кекава и Рига - Бабите - Пиньки.

В настоящее время по всем трем проектам объявлен открытый конкурс, в котором участники могут подать свои предложения.

Велосипедную инфраструктуру планируется создать на улице Латгалес в связи с продлением трамвайной линии 7, на участке от Акменс тилтс до Салу тилтс в связи с реконструкцией набережной Мукусала, а также на улице Сканстес в связи с реконструкцией перекрестка на улице Сканстес. Решения для велосипедной инфраструктуры запланированы и на крупных строительных объектах - мосту Йоргса Земитана, транспортной эстакаде от улицы Твайка до Кундзиньсала и 4-й очереди Южного моста.

В настоящее время ведется работа по планированию и проектированию велосипедной инфраструктуры в соответствии с различными градостроительными документами - главным образом, разработанной концепцией велосипедного движения.

В настоящее время ведется разработка проекта строительства пешеходной и велосипедной инфраструктуры на Бривибас гатве, на участке от выезда на улицу Бергу до границы Риги, и на улице Гранита, на участке от границы Риги до улицы Крустпилс, а также региональной и городской велосипедной инфраструктуры на маршруте Вецаки - Карникава.

Завершена разработка минимального строительного проекта для двух проектов - строительство велосипедной и пешеходной инфраструктуры на участке улицы Бикерниеку от улицы Юглас до границы Ропажуского самоуправления и строительство велосипедной и пешеходной инфраструктуры на улицах Бергу и Упесциема от Бривибасских гатвешей до границы Ропажуского самоуправления.

В настоящее время проводится оценка претендентов на участие в закупке "Разработка и контроль строительной документации для пешеходных и велосипедных маршрутов в микрорайонах Риги". Закупка предусматривает разработку проектов строительства семи велосипедных дорожек в следующих местах - улицы Дзирциема и Буллу, Илукстес, Бралу Каудзишу, Ницгалес и Пилдас, Андрейса Сахарова и Катлакална, Улброкас и создание магистральной велосипедной инфраструктуры на маршруте Браса - Саркандаугава - Милгравис.

После завершения оценки претендентов начнется разработка проектов для семи веломаршрутов.

В ближайшее время будет объявлен конкурс на проектирование и строительство веломаршрута "Центры - Кенгарагс - Румбула - Дарзини, участок от Румбас-ела 88 до Яниогу-ела".

#велодорожки
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