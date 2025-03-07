В пятницу в Латвии ожидаются новые температурные рекорды и повышенная концентрация пыли

Из-за скопления шуги уровень воды в Даугаве у Екабпилса за последние два дня поднялся на 1,3 метра, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет LETA.

Согласно прогнозам синоптиков, максимальная температура воздуха в Латвии в пятницу составит от +5 градусов в отдельных местах на побережье до +13..+14 градусов на востоке Курземе и в Земгале.

По данным ЛЦОСГМ, текущий температурный рекорд для 7 марта в различных метеостанциях варьируется от +7,3 градуса в Мадоне, где наблюдения ведутся сравнительно недавно, до +12,0 градусов в Риге в далеком 1920 году.

День пройдет без осадков. В восточной части страны местами будет облачно, а в западной облаков будет мало, и будет ярко светить солнце.

Ожидается слабый западный, юго-западный ветер.

В Латвию поступила повышенная концентрация микроскопических пылевых частиц PM2.5 из западной и центральной Европы, ухудшение качества воздуха также ожидается из-за местных источников загрязнения.

В Риге в первой половине дня возможна облачность, но затем небо постепенно прояснится, осадки не прогнозируются. При слабом юго-западном ветре воздух прогреется до +13 градусов.

На погоду в большей части Европы, включая Латвию, влияет область высокого давления.