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В роддоме впервые в истории не родилось ни одного ребенка 4

Наша Латвия
Дата публикации: 07.03.2025
BB.LV
В роддоме впервые в истории не родилось ни одного ребенка
ФОТО: LETA

В прошлом году в Латвии родилось примерно на одну Дагду меньше — так можно интерпретировать последние данные, согласно которым в 2023 году в стране появилось на свет 12 571 ребенок. Это на 13% (или 1919 новорожденных) меньше, чем в 2022 году, пишет TV3.lv.

О необходимости улучшения демографической ситуации сейчас все настойчивее говорят официальные лица, а президент Латвии обозначил эту проблему как одну из приоритетных для страны. Снижение рождаемости непосредственно ощущается и в Рижском родильном доме, где в прошлом году впервые за всю 78-летнюю историю учреждения произошел беспрецедентный случай — день, когда не родился ни один ребенок.

Когда-то нормой было 20 родов в сутки, теперь — чуть больше 10

"Раньше абсолютной нормой было 20-24 родов в сутки, а теперь нормой считается, если их больше 10, максимум — чуть больше десятка. Бывают и совсем грустные дни, когда за сутки рождаются всего четыре, три или даже два ребенка", — рассказывает главная акушерка Рижского роддома Вия Батена-Крастиня, имеющая более чем 30-летний опыт работы.

Основная причина нынешнего спада — демографическая структура населения, особенно число людей репродуктивного возраста. Сегодня мы видим отголосок рождаемости 90-х годов, подчеркивает Батена-Крастиня.

"Сейчас в репродуктивном возрасте меньше всего людей — это последствия перемен в государственном устройстве в 90-х годах. Тогда некоторое время рождаемость держалась по инерции, но затем резко упала. Теперь те дети, которым сейчас бы следовало становиться родителями, есть в том количестве, в каком есть. Это, на наш взгляд, главная причина. Конечно, есть и сопутствующие факторы — война в Украине, социально-экономические условия, изменения в системе ценностей молодых людей, их восприятии жизни. Многие предпочитают не создавать семьи — это особенности конкретного поколения", — поясняет акушерка.

Рождаемость снижается, но семьи становятся больше

Несмотря на демографический спад, есть и положительная тенденция: семьи становятся более многодетными. Сейчас около 60% всех рожениц, приходящих в Рижский роддом, ожидают второго, третьего или четвертого ребенка.

"За последние десять лет мы видим, что вторые и третьи дети рождаются с большей разницей в возрасте. Иногда между детьми разница может составлять более десяти лет. Когда я начинала работать, такого не было", — отмечает Батена-Крастиня.

При этом первый ребенок в семье все чаще появляется у родителей, которым уже около 30 лет. По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), в 2023 году средний возраст матери при рождении первого ребенка составил 28 лет.

Конкуренция между родильными учреждениями растет

В роддоме доступен широкий спектр услуг — от дородового ухода до помощи при родах и послеродовой реабилитации. Однако снижение рождаемости неизбежно приводит к конкуренции между родильными учреждениями.

"Конкуренция проявляется в случае физиологических родов, но в сложных и высокорисковых случаях роды всегда будут проходить в крупных стационарах", — объясняет Батена-Крастиня.

При этом меняется и подход к родовспоможению — сегодня акцент делается на дружественную к семье среду, ориентированность на пациенток и их потребности.

Больше денег — больше детей?

Можно ли решить демографический кризис выплатой пособий? Вряд ли, считает Батена-Крастиня. Она предлагает искать примеры в соседних странах, таких как Скандинавия, и перенимать их опыт в улучшении социальной и медицинской системы в целом.

"Система пособий должна быть, но это скорее сопутствующий фактор, который может мотивировать на рождение второго или третьего ребенка. Сколько бы ни платили, это не станет главным фактором, определяющим рождаемость. Дети рождались даже во времена войн", — резюмирует Батена-Крастиня.

#демография
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Комментарии (4)

  • A
    Anim
    7-го марта

    Нужно больше пушечного мяса? Обойдётесь.

    17
    0
  • JB
    Janis Berzin
    7-го марта

    "О необходимости улучшения демографической ситуации сейчас все настойчивее говорят официальные лица" - типичные буржуазные политиканы говорят одно, но делают всё чтобы сократить население.

    36
    1
  • ФФ
    Федул Федулов
    7-го марта

    Этот процесс будет только ускоряться! Кого будем завозить, господа латыши?

    42
    1
  • Д
    Дед
    7-го марта

    Старики не размножаются, а молодежь выгнали из Латвии.

    42
    0

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