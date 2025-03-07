Запасайтесь едой и питьем: Детская больница не справляется с потоком маленьких пациентов

Детская клиническая университетская больница предупреждает: из-за резкого увеличения числа детей, нуждающихся в неотложной помощи, родителям и пациентам нужно быть готовыми, что в очереди им придется провести несколько часов.

Система латвийского здравоохранения трещит по швам. Вслед за больницей Страдиня, где экипажи скорой с пациентами вынуждены ждать своей очереди два-три часа, и Восточной клинической больницей, где медики принимают по 40 неотложных пациентов в час, о проблемах сообщила и Детская клиническая университетская больница.

Лечебное учреждение предупреждает, что в связи с резко увеличившимся за последние дни количеством детей, нуждающихся в неотложной медицинской помощи, родителям следует учитывать, что в ситуациях, когда состояние здоровья ребенка не является критическим, им, возможно, придется долго ждать в очереди, чтобы получить помощь педиатра. И советует по этой причине запастись едой и напитками.

В надежде снизить поток пациентов больница призывает родителей тщательно оценивать ситуацию и использовать возможность дистанционной консультации, хотя не во всех случаях такое возможно.

Тотальный больничный паралич говорит ровно об одном – в системе здравоохранения, которая финансируется у нас по остаточному принципу, наблюдается глобальный системный кризис. Она буквально трещит по швам. Нам не хватает врачей. Не хватает медсестер. Не хватает палат и коек. В итоге стоит числу пациентов хоть сколько-нибудь качнуться в сторону увеличения, как наши больницы немедленно впадают в ступор.

Возникает резонный вопрос: а что тогда случится с больничной системой в момент Х? Если, не дай Бог, завтра война, какой-то катаклизм или новая эпидемия? У латвийцев просто не будет шансов выжить. Ведь даже в мирное время больницы работают через пень-колоду.

Благодарить за это нужно в первую очередь главу Минздрава Абу Мери, который, пиаря себя на сто ладов, занимается всем, кроме действительно насущных проблем отрасли. Как, вот расскажите — как может снизить проблему огромных очередей в стационары внедренные Абу Мери новые языковые правила в здравоохранении? Как решает проблему очередей в поликлиниках внезапное расширение прав аптек замерять клиентам уровень сахара и холестерина? А может они еще и роды принимать начнут?

Много шуму — и ничего: таков стиль работы министерства под управлением Абу Мери. Пациенты на грани жизни и смерти по четыре часа ждут прямо в машине, когда их сможет принять замотанный дежурный врач в приемном покое. А тем временем министр озабочен сотым перезапуском системы е-здоровье и принятием «Закона о биобанках». И то, и другое совершенно латвийцам не нужно и никак не помогает лечить их болячки. Но разве министра это интересует?

Так что следуйте совету Детской больницы — запасайтесь едой и водой для стояния в очереди. И, знаете, прихватите на всякий случай также спальные принадлежности. Абу Мери ведь еще и книжку о ливанской кухне сейчас пишет — значит, до разрешения проблем огромных больничных очередей доберется точно не скоро, если доберется вообще.