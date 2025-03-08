67 пациентов с клещевым энцефалитом лечились в Восточной больнице

В Рижской Восточной клинической университетской больнице в прошлом году лечились 67 пациентов, инфицированных клещевым энцефалитом, сообщили агентству ЛЕТА в больнице.

У 32 пациентов также была диагностирована болезнь Лайма, у шести - эрлихиоз.

В целом в Восточной больнице в прошлом году у пациентов было удалено 1169 клещей.

В лаборатории инфекционного центра Восточной больницы в 2024 году на энцефалит был исследован 141 клещ, но ни один не был инфицирован. На возбудителей болезни Лайма был проверен 151 клещ и заражены оказались 47, что составляет 31%.

Сезон активности клещей в Латвии обычно длится с начала апреля до конца октября, но при благоприятных погодных условиях он может быть продолжительнее. Клещи становятся активными, когда тает снег, а температура воздуха превышает +3…+5 градусов.

Медики напоминают, что клещевой энцефалит и болезнь Лайма могут иметь серьезные последствия, поэтому, отправляясь на природу, следует остерегаться клещей, а вернувшись домой - обязательно обследовать себя.

В свою очередь против клещевого энцефалита можно вакцинироваться в любое время года.