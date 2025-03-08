Человек за границей: как, оставаясь в Латвии, оформить доверенность?

«Сын получил в наследство от своего отца (моего бывшего мужа) квартиру. Но сын проживает за рубежом, в Латвии бывает очень редко. Мы договорились, что он эту квартиру будет сдавать, а все необходимые для этого действия буду выполнять я по его доверенности.

Мои вопросы: Обязательно ли он должен приехать, чтобы оформить на меня доверенность, или это можно сделать дистанционно? И, если да, что для этого нужно?

Должна ли это быть какая-то определенная доверенность, на проведение конкретных сделок, или лучше сделать общую – на случай, если вдруг он решит распорядиться квартирой как-то по-другому – например, не сдавать, а продать? Читательница bb.lv»

Санта ТЕРЕХИНА, присяжный нотариус Рижского окружного суда:

– Для того чтобы оформить в Латвии доверенность, человеку, находящемуся за границей, специально приезжать не обязательно. Он может оформить доверенность в той стране, в которой живет, обратившись к местному нотариусу.

Есть и альтернативный вариант – можно устроить видеоконференцию с его участием, и оформить доверенность таким образом. Единственное условие – у человека, дающего доверенность, должна быть действующая в Латвии активная электронная подпись.

Что касается вопроса, какую доверенность предпочесть – это зависит от пожелания и потребностей самого человека, дающего доверенность; мы это выясняем в процессе разговора и оформления соответствующего документа. Но, по моей практике, обычно люди дают доверенность на какие-то определенные, конкретные действия.