Общественный транспорт в Риге меняет расписание. Зачем?

В Риге на следующей неделе изменится расписание нескольких популярных автобусных маршрутов и одного троллейбусного.

А именно: с 15 марта в Риге будут введены изменения в движение 3–го, 34–го, 37–го, 41–го и 52–го автобусов, а также 3–го троллейбуса, сообщило Rīgas satiksme.

Автобус 52–го маршрута , отправляющийся в 7.31 в направлении от улицы Абренес к Плявниекскому кладбищу, будет курсировать и через улицу Ноликтаву, останавливаясь на остановке "Улица Ноликтаву". Изменения в этом конкретном рейсе были внесены для того, чтобы сотрудники логистического центра, расположенного на улице Ноликтаву, могли вовремя добираться до своих рабочих мест.

Маршрут 3–го автобуса из Даугавгривы в 6.40 будет продлен от конечной остановки в Плявниеках далее по улицам Катлакална и Крустпилс до остановки "Улица Крустпилс, 53". Кроме того, изменено время отправления рейсов в направлении из Плявниеков.

Это новшество призвано предоставить более удобные возможности сотрудникам офисов производственных предприятий, расположенных на улице Крустпилс, своевременно добираться до своих рабочих мест.

На автобусном маршруте № 34 по будням рейс от Центрального рынка в 17.21 будет осуществляться в 17.31, а рейс из Саулиши в 18.11 — в 18.18.

На 37–м и 41–м автобусных маршрутах примерно с 6.15 до 7.00 и примерно с 8.10 до 10.10 будут внесены изменения в интервал движения автобусов.

На 3–м троллейбусном маршруте в направлении от Центрального рынка до Саркандаугавы будут внесены изменения в интервал движения с 6.50 до 7.30.

После оценки координации времени отправления троллейбусного маршрута № 3 и автобусного маршрута № 11 будут внесены изменения в расписание движения троллейбусного маршрута № 3 после 23.00.