Проверка курьеров доставки еды в Латвии: выявлен ряд нарушений

В ходе усиленных проверок курьеров доставки еды, которые проводятся с января, был выявлен ряд нарушений, свидетельствуют данные агентства ЛЕТА.

Государственная пограничная охрана (ГПО) на постоянной основе проводит проверку соблюдения условий пребывания иностранных граждан в Латвии и иммиграционный контроль на всей территории страны, но в связи с контролем курьеров доставки еды с января в сотрудничестве с Государственной полицией проводятся усиленные проверки.

Госполиция проверяет транспортные средства и документы, а пограничная охрана контролирует соблюдение условий пребывания в Латвии и трудоустройства.

В целом с января было проверено 137 человек, и в большинстве случаев выявлены нарушения курьерами правил использования транспортных средств. ГПО возбудила пять административных дел за нарушение условий трудоустройства, четыре административных дела за нарушение условий пребывания в Латвии, а один человек был задержан за нарушения закона об иммиграции.