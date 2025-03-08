Синоптики порадовали погодой в субботу в Латвии

В субботу в Латвии ожидается теплая и сухая погода - воздух прогреется до +10...+15 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В прибрежных регионах будет немного прохладнее - +5...+10 градусов.

В течение дня облачность увеличится, будет дуть слабый ветер, но осадков не ожидается.

В Риге первая половина дня будет солнечной, а с середины дня усилится облачность. Осадков не ожидается, температура воздуха составит +12...+14 градусов.