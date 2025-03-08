У кого больше денег? Латвийский банк обнародовал накопления на счетах

Средний размер сбережений на счетах у мужчин больше, чем у женщин — к такому выводу пришли в одном латвийском коммерческом банке, ссылаясь на обобщенные данные, сообщает агентство LETA.

По данным банка, средняя сумма сбережений на сберегательных счетах мужчин в феврале 2024 года составила 4724 евро, в феврале 2025-го — 7226 евро.

Средний размер сбережений на счетах женщин составляет 5550 евро.

В настоящее время сбережения женщин в среднем на 30% ниже, чем у мужчин.

Отмечается, что одним из наиболее существенных факторов, влияющих на разрыв в сбережениях у мужчин и женщин — это разрыв в оплате труда. Так, например, в отчете Банка Латвии за 2024 год отмечено, что средняя почасовая заработная плата у женщин в Латвии ниже на всех уровнях образования, во всех секторах и во всех группах работ.

Несмотря на то, что женщины в Латвии в среднем имеют более высокий уровень образования, чем мужчины, они доминируют на низкооплачиваемых офисных должностях. Латвийские мужчины гораздо чаще занимают более высокооплачиваемые технические и управленческие должности.

По данным Евростата, 70% всех работников офисной администрации, а также 90% менеджеров по персоналу в Латвии — женщины. Существует четкое разделение на «женские» и «мужские» профессии, которое во многом сформировано стереотипами. Кроме того, возможности карьерного роста женщин, долгосрочный доход и способность сберегать средства часто страдают из-за неравномерного распределения обязанностей по уходу за детьми и семейных обязанностей.