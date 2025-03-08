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В Латвии уже третий день подряд побит рекорд тепла 0

Наша Латвия
Дата публикации: 08.03.2025
BB.LV
В Латвии уже третий день подряд побит рекорд тепла
ФОТО: LETA

В субботу третий день подряд температура воздуха в Латвии поднялась до рекордной отметки, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Самая высокая температура воздуха в 14:00 составила +14,3 градуса в Даугавпилсе и +14,2 градуса в Бауске. Местные рекорды тепла были побиты на 13 станциях метеонаблюдения.

Предыдущий рекорд тепла для 8 марта был установлен в 2015 году на Колке - +14,1 градуса.

Как сообщалось, в пятницу рекордная температура была зафиксирована в Добеле - +14,1 градуса. Предыдущий рекорд для 7 марта составлял +12 градусов и был зарегистрирован в 1920 году в Риге. В свою очередь в четверг столбики термометров в Даугавпилсе поднялись до +15,5 градуса, что стало самой высокой температурой, когда-либо зафиксированной в Латвии в начале марта.

Нетипично высокая температура в эти дни фиксируется и во многих других регионах Европы и мира.

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