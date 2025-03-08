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В Риге - шествие солидарности женщин 2

Наша Латвия
Дата публикации: 08.03.2025
BB.LV
В Риге - шествие солидарности женщин
ФОТО: LETA

В честь Международного женского дня общество "Centrs Marta" сегодня организует шествие солидарности за гендерное равенство и права женщин, сообщила агентству ЛЕТА координатор политики центра Беата Йоните.

Шествие начнется в 12 часов дня у памятника Свободы и пройдет через Вецригу до площади Екаба у здания Сейма.

Перед началом шествия выступят журналистка Ольга Драгилева, активистка и член правления белорусского женского объединения "Мара" Марина Канапелька и директор департамента международных организаций и прав человека Министерства иностранных дел Катрина Кактиня-Калниня.

Как отмечает "Centrs Marta", шествие - это призыв не терять бдительности, оставаться активными и выступать за общество, основополагающими ценностями которого являются свобода, верховенство закона и уважение к каждому человеку, так как там, где усиливаются авторитарные тенденции и происходят вооруженные конфликты, женщины страдают в первую очередь.

"Centrs Marta" приглашает прийти участников на шествие с плакатами и атрибутами в поддержку прав женщин и гендерного равенства.

Также в Риге сегодня состоится шествие в поддержку феминизма, которое организует движение активистов "Феминизм для всех".

Мероприятие начнется в Верманском саду в 13:00 с выступлений представителей движения, а затем пройдет до парка Кронвалдса.

Цель шествия - выразить солидарность с женщинами и подчеркнуть важность таких вопросов, как поддержка сообщества и содействие равенству.

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Комментарии (2)

  • ЯО
    Яшка Одесский
    8-го марта

    У всех нормальных женщин - праздник! А по этим дурка плачет!

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    8-го марта

    Гендерное равентво то конечно, но только чего то на войны выгребают мужиков в обязаловку а бабищам свобода. Асфальт бабы не ложат. Кабеля не протягивают. Брусчатку тоже ни. Ну и подобное. Короче: здесь мы равногендеруем а там-пошло оно к чёрту я же женщина.

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