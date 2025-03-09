Синоптики обрадовали прогнозом погоды на воскресенье в Латвии

В воскресенье солнце будет чередоваться с облаками, однако осадков не ожидается, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем будет дуть слабый ветер со скоростью от двух до пяти метров в секунду.

В большей части страны в воскресенье воздух прогреется до +8…+13 градусов, но в отдельных прибрежных районах температура воздуха поднимется только до +3…+8 градусов.

В Риге день будет солнечным, однако временами небо также покроется облаками, погода будет сухой. Будет дуть слабый ветер, и температура воздуха повысится до +10…+12 градусов.