Тише едешь – живее будешь? Что происходит на дорогах Латвии

В последнее время родная страна не балует позитивными новостями. Но вот наконец-то одна из них – за минувший год на дорогах Латвии погибло наименьшее число людей с момента восстановления независимости государства. Чем обязаны такому счастью?

Все равно много

Сразу скажем, эта позитивная новость с очень грустным оттенком – 111 человек расстались с жизнью в ДТП в 2024 году. Все равно это очень много. Но все же меньше, чем за многие-многие годы.

Согласно данным Государственной полиции, в 2023 году в авариях в Латвии погибли 142 человека. В 2022 году – 115. Для сравнения: в 2004 году в ДТП погибло 519 человек!

В прошлом году в авариях 306 человек получили серьезные травмы, а 3650 участников дорожного движения получили легкие травмы. Эти показатели также ниже по сравнению с 2023 годом.

В целом в прошлом году было зарегистрировано 17 479 дорожно-транспортных происшествий, что на 120 меньше, чем годом ранее.

Заслуга полиции?

Полиция, комментируя эти данные, уверена, что это исключительно ее заслуга. По словам начальника Государственной полиции Арманда Рукса, причины снижения смертности на дорогах заключаются в том, что за последние годы полиция увеличила свои технические возможности, в Латвии были введены камеры контроля средней скорости, беспилотники для мониторинга дорожного движения, а вождение в нетрезвом виде было криминализировано.

Свою лепту, по мнению генерала, внесла и реформа полиции, в результате которой число сотрудников правоохранительных органов на дорогах значительно увеличилось.

Позволим себе, однако, подвернуть сомнению слова высокого полицейского начальника. Да, конечно, вклад полиции велик, но ее работа это далеко не все компоненты безопасного движения.

Статистика не врет

Посмотрим на статистику. На самом деле смертность на дорогах в Латвии почти неуклонно снижается (в отдельные годы бывают скачки роста, но общего тренда они не меняют) с 1992 года.

В тот год под колесами автомобилей погибло 787 человек (296 человек на 1 млн жителей). Печальный рекорд за всю историю Латвии пришелся на 1991 год – 997 погибших. В советское время, в 1980-х годах, на дорогах гибли по 500–600 человек в год, причем число автомобилей тогда было гораздо меньшим, чем сейчас.

С середины 1990-х годов Латвия вышла примерно на 600 погибших в год, с 2000-х годов – на 500–400. С 2009 года эта печальная цифра приблизилась к 200 человек в год. Скачок смертности на дорогах наблюдался в Латвии в 2014 году – тогда погибли 212 человек (в 2013 году – 179). Потом – опять снижение.

Все на самом деле просто

Нынешний рекорд – закономерность. Людей гибло все меньше и меньше даже тогда, когда о таком чуде техники, как радар замера скорости, никто в Латвии и понятия не имел. Закономерность эта на самом деле простейшая – чем лучше, богаче, если хотите, живут люди в той или иной стране, тем меньше у них желания убиться насмерть, мчась куда-нибудь сломя голову на своем ржавом авто.

Деньги дают и другое преимущество – можно развивать дорожную инфраструктуру, которая просто физически не дает возможности навредить себе и другим. Например, разделение полос движения снижает смертность на конкретной дороге в разы. Освещение дороги, оборудование ее тротуарами – резко снижает смертность пешеходов.

В Латвии более половины смертельных случаев с пешеходами происходит вечером или ночью, в условиях плохой видимости. Водители просто не видят людей. Да, конечно, отражатель может помочь, но освещение дороги решает проблему радикально. Мы уж не говорим про ДТП с дикими животными – на них отражатели не повесишь.

Просто вкладывая деньги в дороги, можно спасти множество жизней. Не надо никаких радаров и сидящих в кустах полицейских – тупо сделайте нормальными дороги и все будет хорошо. В Польше, например, понастроили автобанов с ограничением скорости в 140 км в час, и поляки носятся по ним, поверьте мне, как сумасшедшие. Радаров на этих трассах в Польше нет, но при этом смертность на дорогах меньше, чем в Латвии. На таком качественном шоссе разбиться трудно. К счастью, за последние годы в Латвии в дороги было вложено немало средств, но нужно еще гораздо больше.

Свою роль, конечно, играют и транспортные средства. Чем они новее (дороже) – тем больше безопасности предоставляют своим пассажирам. Автопарк в Латвии тоже обновляется, но все еще очень медленно. Он у нас один из самых старых в Европе.

Догнали Португалию

В общем, в этой области предстоит сделать еще очень много. Ведь даже с нынешним положительным рекордом мы все равно будем отставать от большинства стран ЕС.

У Еврокомиссии нет более свежих данных по смертности в ДТП, чем за 2022 год, когда в Латвии погибли 113 человек. Но поскольку эта цифра близка к последним данным, получается, что ситуация по сравнению с тем годом особо не изменилась – в ЛР было 60 погибших на миллион жителей.

По данным 2022 года, смертность на дорогах была выше только в Греции (61 погибший на миллион), Хорватии – 71, Болгарии – 78, и Румынии – 86. В Португалии, как и в Латвии, тоже было 60 погибших на миллион жителей.

Самое безопасное дорожное движение в Швеции (22), Дании (26), Ирландии (31), Германии (33), Финляндии (35).

Новых прорывов не ожидается

Интересно, что с 2012 по 2022 годы Латвия совершила настоящий рывок в деле улучшения безопасности дорожного движения. Смертность уменьшилась у нас за это время на 36%. Большего улучшения добились только в Эстонии – минус 44%, Польше (-47%) и Литве (-60%). Более чем очевидно, что успех Эстонии и Польши в эти годы связан с качеством дорожной инфраструктуры – она в этих государствах улучшилась существенно. Этим следует заняться и в Латвии.

К сожалению, в последнее время крупные дорожные проекты в Латвии отложены до лучших времен. Приоритеты сейчас – оборона и безопасность. Так что особых прорывов в деле улучшения безопасности движения нам ожидать не стоит.

Кстати, радары средней скорости, которых в Латвии установили довольно много в последние год-два, похоже, действительно работают. Их надо ставить на самых опасных участках дорог. Впрочем, большинство аварий со смертельным исходом у нас происходит там, где нет и никогда не будет никаких радаров. Например, на сельских дорогах, где даже дорожных знаков почти не имеется, а про качество покрытия даже не будем говорить.