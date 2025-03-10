Денег нет! У латвийских больниц опять нехватка средств на лечение пациентов

В прошлом году здравоохранение было одним из приоритетов бюджета, и больницам были выделены дополнительные средства на лечение пациентов. Но это были лишь одноразовые дотации, которых больше нет.

Национальная служба здравоохранения (НСЗ) подсчитала, что для лечения такого же количества пациентов на больничных койках в этом году, как и в прошлом, потребуется дополнительно около 40 миллионов евро, сообщает программа Латвийского телевидения "De facto".

В этом году на стационарные услуги было выделено меньше денег, чем в 2024 году. Также не удалось достичь соглашения о распределении финансирования между больницами. "Самое большое расхождение во мнениях касается того, какая мера является приоритетной, что должно предоставляться в первую очередь - более срочные услуги или те, которые уникальны только для конкретного учреждения", - сказала представитель НСЗ Лаура Кронберга.

"Конечно, в условиях ограниченного финансирования будет тот, кому дали больше, а у кого-то другого финансирование отнимут. Поэтому всегда будут недовольные, - сказал член правления Клинической университетской больницы имени Паула Страдиньша Гиртс Ансонс. - Другой вопрос, это предсказуемость - не менять правила игры в течение финансового года".

В этом году из-за нехватки денег сокращены доплаты, которые крупные университетские больницы получали за сложность своей работы.

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