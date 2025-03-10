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Иностранные студенты чаще выбирают Латвию для учебы по практическим соображениям 0

Наша Латвия
Дата публикации: 10.03.2025
BB.LV
Иностранные студенты чаще выбирают Латвию для учебы по практическим соображениям
ФОТО: LETA

Иностранные студенты чаще выбирают Латвию как место учебы по практическим причинам, тогда как новый культурный опыт и доступность языка обучения играют меньшую роль, свидетельствует исследование Латвийского института стратегических и экономических решений (ЛИСЭР) «Иностранные студенты в Латвии: источник роста?», пишет LETA.

Латвия как основное место учебы была первичным выбором для половины респондентов. Чаще всего так отвечали студенты из Азии — 65,5%. Среди студентов из Западной Европы этот показатель вдвое ниже — 28,6%.

Реже всего Латвию как первый выбор указывали студенты из Франции (14,3%) и Нидерландов (15,8%). Исследователи объясняют это высокой конкуренцией за места в университетах этих стран. Иностранные студенты часто вытесняют местных, и многим из них приходится искать возможности обучения за границей, чтобы попасть в престижный вуз.

Популярность Латвии как места учебы также зависит от области обучения, отмечают исследователи. Среди студентов медицинских и социальных программ Латвию как первый выбор указали 34,6% опрошенных. Это связано с высокой конкуренцией и стоимостью медицинского образования в Западной Европе, что заставляет студентов рассматривать альтернативные страны.

По сравнению с 2016 годом приоритеты иностранных студентов при выборе Латвии как места учебы изменились. Такие факторы, как доступность языка обучения и желание получить новый культурный опыт, больше не играют столь важной роли.

Эти изменения тесно связаны со значительным увеличением числа программ на английском языке в латвийских вузах, отмечают исследователи. В ответ на спрос государственные и частные вузы расширили свое предложение. Например, в 2016 году в Латвийском университете было только шесть программ на английском языке, а сейчас их число выросло до 53.

Теперь наличие английского языка воспринимается как само собой разумеющееся преимущество, говорится в исследовании.

Снижение интереса к культурному опыту исследователи объясняют более прагматичным подходом — для студентов все важнее становится доступность жилья и обучения, а не эмоционально приятные или эксклюзивные впечатления. Также важным фактором при выборе страны стала безопасность проживания.

Факторы, связанные с репутацией и качеством образования, в 2024 году, как и в 2016 году, имели значение для относительно небольшого числа студентов. Например, в 2024 году качество исследований и образования в выбранном вузе как важный фактор отметили 21% респондентов, что на четыре процентных пункта меньше, чем в 2016 году.

Большинство иностранных студентов довольны своим опытом в Латвии. Почти 77,4% опрошенных удовлетворены или очень удовлетворены языком обучения, 70,6% — качеством жизни, включая жилье, питание и другие повседневные аспекты. Учебными программами и процессом довольны или очень довольны 69% респондентов.

56% студентов удовлетворены или очень удовлетворены толерантностью общества к представителям других культур. Недовольны или очень недовольны 17,7% респондентов. Наибольшее недовольство общественным отношением выразили студенты из Северной Европы (26%). Среди студентов индийского происхождения этот показатель составил лишь 12%.

В ходе опроса студентов также попросили охарактеризовать свои ассоциации с Ригой и Латвией. Большинство отметили, что Латвия — холодная страна (62%), а Рига чаще всего описывается как красивая (60%).

Восприятие Риги и Латвии сильнее всего различается по категориям «современный» и «провинциальный», где разница составила 33 и 29 процентных пунктов соответственно. Также значительная разница (23 процентных пункта) наблюдается между ассоциациями «веселая», «тихая» и «дешевая». Только 21% респондентов считают, что и Латвия, и Рига — «вежливые».

#высшее образование
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