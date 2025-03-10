Как почти бесплатно получить огород в Риге – инструкция

«Слышал, что в Риге есть программа, по которой дают садовые участки, и стоит это совсем недорого – 30–40 евро в год. Как можно получить такой участок?» – спрашивает наш читатель, пенсионер Анатолий.
Отвечаем: можно!
Такая программа действительно есть, можно получить участок для семейного огорода в пределах Риги очень дешево.
Информация обо всех свободных огородах есть на сайте Рижской думы в разделе Informācija par brīvajiem mazdārziņiem (Информация о свободных огородах).
Там приводятся списки участков и телефоны ответственных чиновников. То есть смотрите предложение по адресу участка, удобный вам территориально, и можно оформлять. Сейчас здесь приводится список из 16 свободных участков в разных местах. К примеру, есть в районе Кишэзерса, в Пардаугаве и др.
Вот, к примеру, один из участков: 225 кв. м. на Яунциема гатве, 37-я линия, 27. Также на Яунциема гатве предлагается еще 5 участков разных размеров.
Кто может получить участок
«Услугу могут получить как физические лица, так и объединения, но предпочтение будет отдаваться многодетным семьям, лицам с инвалидностью и малообеспеченным людям», – указывает Рижская дума.
Образец заявления отправляем:
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по электронной почте diipp@riga.lv,
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по почте в Департамент имущества Рижской думы по адресу улица Р. Вагнера 5, Рига, LV-2015,
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на портале latvija.lv.
Дополнительная информация:
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по бесплатному номеру 80000800
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по электронной почте aic@riga.lv
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по телефону 67012590 в Центре обслуживания клиентов Департамента имущества Рижской думы
Сколько это будет стоить
Обычно арендная плата за землю составляет 1,5% от кадастровой стоимости, если договор заключен на срок от 1 до 3 лет, и 2,5%, если от 3 до 5 лет.
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Еще придется оплачивать вывоз мусора.
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Обратите внимание: в соцсетях огородники уже не раз отмечали такую проблему этих участков – в любой момент их могут снести, если здешние земли вдруг понадобятся городу.
Упростили регистрацию бань и садовых домиков
Это стоит знать дачникам и не только: 20 февраля нынешнего года вступили в силу поправки в закон «О внесении недвижимого имущества в Земельную книгу». Строения, построенные в упрощенном порядке, такие как садовые домики, сараи, бани и амбары, можно теперь регистрировать в Земельной книге без дополнительного утверждения в строительном управлении. Речь идет о небольших постройках, о строительстве которых должно быть подано уведомление в Строительную информационную систему (BIS).
«Небольшие постройки» – это какие?
На этот вопрос отвечает пункт 2 правил Кабинета министров № 500 «Общие строительные правила», в котором сказано, что малое здание – это одноэтажное здание, площадь которого не превышает 25 кв. м.
Согласно поправкам, извещение о строительстве, заверенное сертифицированным специалистом, является документом, который дает основание для внесения недвижимости в Земельную книгу. Закончив строительство «малого здания», его инициатор должен будет подтвердить в BIS информацию о том, что работы завершены, а также представить в систему план, где находится это здание.
По этим объектам больше не будут требоваться дополнительного решения строительного управления, которое до сих пор создавало дополнительные бюрократические проблемы.
«Мы продолжаем работать над упрощенным и понятным процессом регистрации, что позволит владельцам недвижимости быстрее и проще закрепить свои права, – прокомментировал парламентский секретарь Министерства экономики Юргис Миезайнис. – Эти поправки позволят не только ускорить процесс регистрации, но и снизить затраты».
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