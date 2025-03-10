Как почти бесплатно получить огород в Риге – инструкция

«Слышал, что в Риге есть программа, по которой дают садовые участки, и стоит это совсем недорого – 30–40 евро в год. Как можно получить такой участок?» – спрашивает наш читатель, пенсионер Анатолий.

Отвечаем: можно!

Такая программа действительно есть, можно получить участок для семейного огорода в пределах Риги очень дешево.

Информация обо всех свободных огородах есть на сайте Рижской думы в разделе Informācija par brīvajiem mazdārziņiem (Информация о свободных огородах).

Там приводятся списки участков и телефоны ответственных чиновников. То есть смотрите предложение по адресу участка, удобный вам территориально, и можно оформлять. Сейчас здесь приводится список из 16 свободных участков в разных местах. К примеру, есть в районе Кишэзерса, в Пардаугаве и др.

Вот, к примеру, один из участков: 225 кв. м. на Яунциема гатве, 37-я линия, 27. Также на Яунциема гатве предлагается еще 5 участков разных размеров.

Кто может получить участок

«Услугу могут получить как физические лица, так и объединения, но предпочтение будет отдаваться многодетным семьям, лицам с инвалидностью и малообеспеченным людям», – указывает Рижская дума.

Образец заявления отправляем:

по электронной почте diipp@riga.lv,

по почте в Департамент имущества Рижской думы по адресу улица Р. Вагнера 5, Рига, LV-2015,

на портале latvija.lv.

Дополнительная информация:

по бесплатному номеру 80000800

по электронной почте aic@riga.lv

по телефону 67012590 в Центре обслуживания клиентов Департамента имущества Рижской думы

Сколько это будет стоить

Обычно арендная плата за землю составляет 1,5% от кадастровой стоимости, если договор заключен на срок от 1 до 3 лет, и 2,5%, если от 3 до 5 лет.

Еще придется оплачивать вывоз мусора.

Обратите внимание: в соцсетях огородники уже не раз отмечали такую проблему этих участков – в любой момент их могут снести, если здешние земли вдруг понадобятся городу.

Упростили регистрацию бань и садовых домиков

Это стоит знать дачникам и не только: 20 февраля нынешнего года вступили в силу поправки в закон «О внесении недвижимого имущества в Земельную книгу». Строения, построенные в упрощенном порядке, такие как садовые домики, сараи, бани и амбары, можно теперь регистрировать в Земельной книге без дополнительного утверждения в строительном управлении. Речь идет о небольших постройках, о строительстве которых должно быть подано уведомление в Строительную информационную систему (BIS).

«Небольшие постройки» – это какие?

На этот вопрос отвечает пункт 2 правил Кабинета министров № 500 «Общие строительные правила», в котором сказано, что малое здание – это одноэтажное здание, площадь которого не превышает 25 кв. м.

Согласно поправкам, извещение о строительстве, заверенное сертифицированным специалистом, является документом, который дает основание для внесения недвижимости в Земельную книгу. Закончив строительство «малого здания», его инициатор должен будет подтвердить в BIS информацию о том, что работы завершены, а также представить в систему план, где находится это здание.

По этим объектам больше не будут требоваться дополнительного решения строительного управления, которое до сих пор создавало дополнительные бюрократические проблемы.

«Мы продолжаем работать над упрощенным и понятным процессом регистрации, что позволит владельцам недвижимости быстрее и проще закрепить свои права, – прокомментировал парламентский секретарь Министерства экономики Юргис Миезайнис. – Эти поправки позволят не только ускорить процесс регистрации, но и снизить затраты».