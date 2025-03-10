Судебные исполнители денег не берут: это бывает редко — один раз в год

На этой неделе — в среду, 12 марта, в Латвии пройдет ежегодный День судебного исполнителя (пристава). По традиции в этот день можно получить бесплатные консультации по взысканию, сообщил Совет присяжных судебных исполнителей Латвии (Совет).

Взыскивать стали по–новому

В этом году акцент делается на актуальной теме — нюансам взыскания с зарплат, пенсий и других доходов с учетом нового законодательства.

Напомним в этой связи: с 1 октября 2024 года вступили в силу изменения в статье 594–й Гражданского процессуального закона, которые регулируют размер вычетов из зарплаты должника и приравненных к ней выплат.

Что изменилось: теперь вычеты по долгам ведутся также с зарплат, пенсий и других доходов, даже если они меньше минимальной заработной платы. (Раньше "минималку" должникам оставляли без вычетов).

Должнику теперь должны сохранять 50% "минималки" плюс по 15% за каждого ребенка (но не более чем 50% за всех детей). Отметим очевидное в этой связи: у пенсионеров с небольшой пенсией, к примеру, при коммунальных долгах условия при взысканиях стали хуже.

Ивета Крука, председатель Латвийского совета присяжных судебных исполнителей в этой связи, в частности, указывает: "В своей повседневной работе мы наблюдаем, что со вступлением в силу поправок интерес должников к новому порядку отчислений увеличился, а также увеличилось количество получаемых платежей".

Также судебные исполнители напоминают: новые поправки к закону распространяются и на доходы от экономической деятельности.

Что стоит учесть: в День судебного исполнителя будут доступны бесплатные телефонные консультации не только с целью взыскания вознаграждения, но и по другим вопросам, связанным с их деятельностью.

И еще: судебные исполнители напоминают, что только что полученная от Службы госдоходов переплата по налогам, "может быть в полном объеме направлена на покрытие долговых обязательств".

Поправки к закону: можно брать 75%, 40% или 30%

Изменения коснутся, в частности, 46 тысяч злостных неплательщиков алиментов, которые на данный момент задолжали Гарантийному фонду (из средств которого государство содержит вместо них 38 тысяч детей) 345 миллионов евро.

Даже в том случае, если алиментщик получает "минималку", с 1 января государство получило право взыскивать с этих доходов 10%, и 75% со всей остальной зарплаты должника, если таковая имеется.

Однако, как уже сказано, поправки коснулись и других категорий латвийских граждан — в том числе пенсионеров с маленькими пенсиями, инвалидов и т. д.

Если же должники получают больше "минималки", то с суммы выше минимального дохода, в зависимости от вида взыскиваемого долга, с них можно будет на законном основании брать 75%, 40% или 30%: