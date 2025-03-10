Температура воздуха в понедельник может подняться до +16 градусов

В понедельник днем температура воздуха в Латвии повысится до +11..+16 градусов, в некоторых прибрежных районах будет на несколько градусов прохладнее, прогнозируют синоптики, пишет LETA.

Облачность будет преимущественно небольшой, осадков не ожидается. Ветер слабый, восточный, юго-восточный, на побережье возможен морской бриз.

В Риге сквозь облака будет светить солнце, осадков не прогнозируется, будет дуть слабый восточный, юго-восточный ветер, а воздух прогреется до +14..+15 градусов.

На погодные условия влияет зона низкого давления.

Самая высокая температура воздуха, зарегистрированная в Латвии 10 марта, составляет +15,5 градуса в Добеле в 2014 году.