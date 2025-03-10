Уровень воды в реках преимущественно снижается

В результате сухой погоды уровень воды в реках в основном понижается или немного колеблется, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет LETA.

Снег растаял, реки в большинстве своем свободны ото льда. Водохранилище Плявиняс остается покрытым льдом.

В конце прошлой недели уровень воды в Даугаве у Екабпилса и моста Зелькю снизился более чем на метр.

Температура воды в реках и море повысилась до +1..+5 градусов.

В середине и во второй половине этой недели возможны сильные осадки, которые могут привести к подъему уровня воды в реках.