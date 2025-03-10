В Латвии сегодня установлен очередной рекорд тепла

В понедельник уже пятый день подряд температура воздуха в Латвии поднялась до отметки, которая в соответствующую дату зафиксирована впервые в истории наблюдений, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

К 13:00 самая высокая температура воздуха составила +15,7 градусов в Руцаве. Такой тёплый период в первой половине марта в Латвии наблюдается впервые. Предыдущий рекорд был +15,5 градусов 10 марта 2014 года в Добеле.

Местные рекорды тепла побиты как минимум на шести станциях наблюдения. В Айнажи, Павилосте, Приекули, Руцаве, Вентспилсе и Звейниекциемсе превышены не только рекорды 10 марта, но и рекорды первой декады месяца.

Из-за сухой погоды, слабого ветра и трансграничного загрязнения качество воздуха является посредственным и плохим.

Самая высокая температура воздуха в предыдущие дни составила +15,5 градусов в четверг в Даугавпилсе.

За пять дней в Латвии побито более 60 тепловых рекордов. В феврале ни один температурный рекорд не был превышен, а в январе было установлено 98 новых рекордов максимальной температуры воздуха.