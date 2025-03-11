Baltijas balss logotype

GPS-сбои в воздушном пространстве Латвии не влияют на безопасность полетов – эксперт 0

Наша Латвия
Дата публикации: 11.03.2025
BB.LV
GPS-сбои в воздушном пространстве Латвии не влияют на безопасность полетов – эксперт
ФОТО: Unsplash

Сбои в работе глобальной системы позиционирования (GPS) в воздушном пространстве Латвии не влияют на безопасность полетов и авиасудов, заявил агентству LETA председатель правления ГАО «Латвийское воздушное сообщение» (ЛВП) Давид Тауриньш.

По его словам, увеличение числа GPS-сбоев, конечно, не является положительным показателем, но в латвийской аэронавигации используется множество дополнительных систем, работающих параллельно с GPS.

«Таким образом, GPS-сбои не влияют на безопасность полетов и воздушных судов в Латвии, однако в местах, где таких дополнительных систем нет, у самолетов возникают проблемы», – добавил Тауриньш.

Если GPS является единственной системой в каком-либо месте и там наблюдаются сбои, это мешает построению правильных траекторий и выполнению полетных процедур, пояснил он.

Комментируя резкий рост случаев GPS-сбоев в конце прошлого года и в январе этого года, Тауриньш отметил, что существуют разные версии их причин, однако для качественного определения источников необходимы исследования.

Как ранее сообщало LETA, в первые два месяца этого года в воздушном пространстве Латвии зафиксировано 234 случая сбоев в работе глобальной спутниковой навигационной системы, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего в 2024 году было зафиксировано 830 таких случаев, тогда как в 2023 году – 342.

Ранее в ЛВП отмечали, что при сборе этих данных не ведется отдельный учет по конкретным авиакомпаниям. В компании также сообщили, что сбои начались одновременно с вторжением России в Украину и, по всей видимости, с этим связаны.

ЛВП является государственным предприятием, обязанным обеспечивать пользователей воздушного пространства аэронавигационными услугами.

#авиация
0
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента
Опрос: 59% латвийцев поддерживают отказ от монет в один и два цента 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Люблю!
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Люблю!
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео