GPS-сбои в воздушном пространстве Латвии не влияют на безопасность полетов – эксперт

Сбои в работе глобальной системы позиционирования (GPS) в воздушном пространстве Латвии не влияют на безопасность полетов и авиасудов, заявил агентству LETA председатель правления ГАО «Латвийское воздушное сообщение» (ЛВП) Давид Тауриньш.

По его словам, увеличение числа GPS-сбоев, конечно, не является положительным показателем, но в латвийской аэронавигации используется множество дополнительных систем, работающих параллельно с GPS.

«Таким образом, GPS-сбои не влияют на безопасность полетов и воздушных судов в Латвии, однако в местах, где таких дополнительных систем нет, у самолетов возникают проблемы», – добавил Тауриньш.

Если GPS является единственной системой в каком-либо месте и там наблюдаются сбои, это мешает построению правильных траекторий и выполнению полетных процедур, пояснил он.

Комментируя резкий рост случаев GPS-сбоев в конце прошлого года и в январе этого года, Тауриньш отметил, что существуют разные версии их причин, однако для качественного определения источников необходимы исследования.

Как ранее сообщало LETA, в первые два месяца этого года в воздушном пространстве Латвии зафиксировано 234 случая сбоев в работе глобальной спутниковой навигационной системы, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего в 2024 году было зафиксировано 830 таких случаев, тогда как в 2023 году – 342.

Ранее в ЛВП отмечали, что при сборе этих данных не ведется отдельный учет по конкретным авиакомпаниям. В компании также сообщили, что сбои начались одновременно с вторжением России в Украину и, по всей видимости, с этим связаны.

ЛВП является государственным предприятием, обязанным обеспечивать пользователей воздушного пространства аэронавигационными услугами.