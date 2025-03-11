Местами в Латвии во вторник ожидается кратковременный дождь

Во вторник местами в Латвии, с наибольшей вероятностью в юго-восточных регионах, ожидается кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.

Облачность будет небольшой и переменной. Будет дуть слабый северный ветер, а в Латгале и Селии преимущественно безветренно.

Температура воздуха прогреется до +8..+13 градусов, местами на побережье не превысит +4 градусов.

В Риге осадки не ожидаются, периодически будет светить солнце. При слабом северном ветре температура воздуха поднимется до +9 градусов, у моря будет около +5 градусов.

Погодные условия определяет циклон.