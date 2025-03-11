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Озимые в этом году хорошо перезимовали 0

Наша Латвия
Дата публикации: 11.03.2025
BB.LV
Озимые в этом году хорошо перезимовали

Озимые культуры в этом году хорошо перенесли зиму, сообщил агентству LETA консультант отдела растениеводства Латвийского центра сельскохозяйственных консультаций и образования (ЛЦСКО) Андрис Скудра.

По его словам, в некоторых местах у озимых подмерзли листья, но растения остались живыми, а корневая система хорошо перезимовала и остается крепкой.

Скудра отметил, что еще предстоит увидеть, как на озимые повлияет предстоящий спад температуры на следующей неделе, но, скорее всего, это не окажет значительного влияния, поскольку почва остается сухой, а растения уже прогрелись.

Эксперт по растениеводству прогнозирует, что в этом году посевные работы могут начаться раньше, чем в прошлом, но это будет зависеть от погодных условий в конце марта. Пока земля полностью не оттаяла, начинать сев невозможно. В целом, почва еще не полностью оттаяла, под ней остается лед, а корни рапса в некоторых местах еще вмерзли в лед.

Также Скудра указал, что в ближайшее время в отдельных местах могут начаться лишь работы по известкованию почвы. Их можно будет проводить, когда на полях больше не будет луж и на них можно будет заехать тяжелой техникой без риска увязнуть.

ЛЦСКО работает с 1991 года и является крупнейшим консультантом в сельскохозяйственной отрасли Латвии. Его цель – способствовать благополучию сельских регионов, предоставляя доступ к знаниям, консультациям и другим услугам, связанным с отраслью.

#сельское хозяйство
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