Штрафы от радаров: дорожные поборы требуют пустить на дороги Латвии

Министерство сообщения, несмотря на смену министров, осталось в ведении партии "Прогрессивных". Накануне кадровой рокировки возмущенные обильным потоком штрафных квитанций 10 307 граждан ЛР направили в парламент коллективное заявление "От штрафов — к безопасным дорогам".

Как это делается в столице

Строительство жилого комплекса на месте бывшего Дома печати уже давно заморожено, но сия ранее считавшаяся перспективной жилой зоной территория служит источником получения денежки в бюджет Риги. При движении в сторону центра и повороте с улицы Кришьяна Валдемара направо установлен знак "30" (причем так аккуратно, что заметить его можно только после перекрестка), а машина полиции самоуправления исправно фиксирует нарушивших скоростной режим. И на ваш электронный адрес прилетает сороковник… Причем без бумажной копии — а если не заплатишь вовремя, стремительно наступает пеня.

Представитель инициаторов петиции Эдгарс Йонайтис считает, что деньги, получаемые от фоторадаров, следует не направлять в общий бюджетный котел, но адресно — на ремонт дорог, создав специальный фонд. "Создается впечатление, что это делается только для инкассации денег".

В 2020–2022 гг. в Латвии погибло 37 автоводителей, 28 пешеходов, 19 пассажиров. Цель государства до 2030 года — сократить это трагическое число на 50%, а до 2050 года оно должно достичь нуля.

В качестве примера для подражания господин Йонайтис привел Нидерланды, Швецию и Финляндию, где полученные от фоторадаров деньги инвестируются только в безопасность дорог. Соответственно эти государства являются лидерами по сохранению жизней на шоссе — а Латвия находится в противоположном конце рейтинга. Активист назвал в числе наиболее распространенных проблем недостаточное количество полос, непросматриваемое дорожное полотно. Особенно, добавил Э. Йонайтис, выделяется шоссе Рига — Лиепая. "Я ежедневно езжу по дорогам, они в Латвии не самые лучшие…"

Ваш же автор причислил бы к подобным "трассам смерти" и некоторые столичные магистрали — к примеру, на Болдераю и вокруг Кишэзерса.

Логика Минфина

Заместитель директора Бюджетного департамента Министерства финансов Даце Хилдебранте начала с того, что "мы, конечно, понимаем выраженное подателями заявление".

"Финансирование надо было бы увеличить. Но важно сказать, что в данный миг Фонд государственных автодорог является бюджетной программой Министерства сообщения с размером расходов в 306 миллионов евро в год. И ресурсы этой программы — дотация, образуемая из общих бюджетных доходов, получаемых в том числе из штрафов от фоторадаров.

"То, как распределяются эти доходы, находится в ведении Кабинета министров при формировании бюджета, — бесстрастно пояснила чиновница. — В том числе и возможности присвоить дополнительное финансирование".

По словам представительницы Минфина, именно вышеописанный порядок в ЕС считается "хорошей практикой". А адресное финансирование, напротив, "снижает эластичность".

Как все это объясняет Минсообщения

Директор Департамента инфраструктуры автодорог Таливалдис Вецтиранс сообщил, что согласно Закону об автодорогах фонд на их содержание составляют:

эксплуатационный налог на транспортные средства (более 100 млн евро в год);

пошлина на использование автодорог (58 млн евро);

плюс 80% от акцизной пошлины на топливо.

В 2025 году к этим средствам добавлены еще и 60 миллионов евро Еврокомиссии — главным образом для обеспечения микромобильности.

Кстати, представитель Минфина признала, что налогов по этим позициям собирается больше, чем идет собственно на дороги.

Руководитель другого подразделения Министерства сообщения — директор Департамента услуг общественного транспорта Анния Новикова, "очень охотно поддержала бы любой источник финансирования". "Но только тогда, если это будет поддержано Министерством финансов, потому что мы понимаем, какова ситуация в фискальном пространстве в это время".

Так что "открытое к разговорам" Минсообщения фактически самоустранилось от поддержки инициативы.

Со своей стороны, участник Комиссии по народному хозяйству, аграрной, региональной политике и среде Эдгарс Таварс (Объединенный список), обратил внимание на бедственное состояние сельских дорог в ЛР.

"Особенно в контексте реформ в государстве: мы говорим о закрытии сети школ, в регионах, где детей ежедневно нужно возить за десятки километров. Весной, в паводок, шоферы детских автобусов отказываются их водить — дорога небезопасна. Ситуация драматична!"

"Мы понимаем, что приоритетом бюджета является безопасность, — оговорился и Э. Таварс, — но дороги страдают систематически. И одно из соображений, почему люди покидают регионы, есть плохое состояние этих местных дорог".

Куда дели полмиллиарда?

По данным отставного генерала Дорожной полиции, ныне депутата Эдмундса Зивтиньша ("Латвия на первом месте"), три автомобильно–топливных налога приносят в год в бюджет около 800 миллионов, тратится же чуть более 300 миллионов. Последнюю цифру он назвал "абсолютно недостаточной" как с точки зрения развития инфраструктуры, так и безопасности. "Министерство сообщения подсчитало, что для приведения всех дорог в порядок нужны 4 миллиарда".

В целом, как видим, вопрос решаемый. Только нужно всего лишь пятилетку тратить на дорожное строительство и ремонт все деньги, инкассируемые за счет водителей. Между прочим, до начала 2000–х годов был специальный бюджет для автодорог. "Его ликвидировало правительство Репше, это было ошибочно. В нынешнее время его нужно было бы восстановить. Ведь дороги — это не только кровоснабжение государства, но и вопрос безопасности". Потому депутат предложил передать петицию на рассмотрение Народнохозяйственной комиссии.

Если же говорить об абсолютных цифрах, то госпожа Хилдебранте из Минфина сообщила — за 2024 год было получено 19,43 миллиона евро за счет штрафов, налагаемых техническими средствами (радарами). В эту сумму не входят квитанции, выписанные инспекторами Дорожной полиции и полицией самоуправлений (за нарушения стояночного режима).

Так или иначе, при средней цене дорожного строительства в режиме государственно–частного партнерства в Латвии за такие деньги можно было бы проложить никак не более десятка км. "Моментально ситуация не изменится, к этой ситуации вернутся рано или поздно", — философски заметил глава Комиссии по мандатам, этике и заявлениям Янис Вуцанс (Союз зеленых и крестьян).

О дальнейшем движении инициативы еще решит пленарное заседание Сейма.