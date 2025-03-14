«Бросил в беде отца и сестру»: что об этом говорят законы Латвийской Республики?

«Ухаживаю за отцом, он после инсульта, лежачий, речь затруднена. Брат самоустранился от всех забот, связанных с отцом, все лежит на мне.

Квартира приватизированная, собственники я и отец, брат только задекларирован, но ничего в общее хозяйство не вносит, на мои просьбы о помощи – когда удается до него дозвониться – отвечает, что ничем помочь не может.

В случае если отца не станет, будет ли он иметь право на долю имущества (например, на часть квартиры)? И если закон будет на его стороне, можно ли это сейчас, при жизни отца, как-то предотвратить? Читательница портала bb.lv»

Алевтина ГРИГОРЕНКО, юрист

– Если дистанцироваться от чисто человеческих отношений и рассматривать вопрос юридически, то Гражданский закон Латвийской Республики возлагает на совершеннолетних детей обязанность обеспечивать родителей, а в случае необходимости также дедушек и бабушек, и эта обязанность ложится на всех детей в равной степени (статья 188).

Семейные отношения создают определенные права и обязанности как для родителя, так и для ребенка, в том числе обязанность содержать; в данном случае – совершеннолетнему ребенку содержать родителя. Необходимость очевидна, поскольку отец по состоянию здоровья не может сам себя полноценно содержать, и ему требуется помощь либо детей, либо профессиональных помощников. Помощь последних, как правило, оплачивается, и обязанность оплачивать данную услугу лежит в том числе на совершеннолетних детях.

Из содержания вопроса непонятно, при каких обстоятельствах брат задекларировал свое место жительства в квартире, собственниками которой являются автор вопроса и ее отец. Но в любом случае, сам по себе факт декларации места жительства не влечет за собой никаких гражданских обязательств.

Но, с другой стороны, если брат задекларирован, время от времени проживает, либо если за него также начисляются к оплате коммунальных платежей определенные суммы, то автор вопроса может либо требовать возмещения данных расходов, либо ликвидировать декларацию; конкретно, сообщить управляющей компании о фактическом количестве проживающих лиц, чтобы минимизировать затраты на содержание жилья.

Что касается вопросов наследования, то их, конечно, можно и нужно решить при жизни человека. Важно как можно скорее обратиться за помощью к специалисту – нотариусу, юристу или адвокату, который не только разъяснит детали по реализации прав, но и поможет реально юридически все оформить, чтобы защитить законные права дочери, которая заботится об отце.