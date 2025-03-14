Население не видит смысла: жители Латвии скептически восприняли потуги властей

Более половины или 66% жителей Латвии считают, что рестарт правительства, запланированный премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство"), не улучшит работу правительства.

Согласно результатам опроса, проведенного исследовательской компанией Kantar, чаще не видели смысла в смене министров мужчины, люди в возрасте от 45 до 65 лет и люди с высоким доходом (1 501 евро и более).

Только 6% жителей Латвии считают, что рестарт улучшит работу правительства, о чем в ходе опроса чаще заявляли молодые люди - 18-24 лет. А 28% затруднились сформулировать свое мнение по этому вопросу. Чаще не могли дать конкретного ответа женщины и 18-24-летние респонденты.

Кроме того, 66% жителей Латвии заявили в ходе опроса, что в отставку должно уйти все правительство, а не отдельные министры.

С этим утверждением категорически согласны 38% жителей, причем чаще всего об этом заявляли мужчины, люди в возрасте 55-65 лет, нелатыши, жители Латгале и люди с низким доходом (до 300 евро на человека в семье).

Еще 28% населения частично согласились с утверждением, что все правительство должно уйти в отставку. Чаще об этом заявляли более молодые люди в возрасте 18-24 лет. При этом

16% жителей Латвии не считают, что все правительство должно уйти в отставку, а еще 18% не дали ответа на этот вопрос.