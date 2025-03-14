Невероятно! Совет запретил «Pasažieru vilciens» продавать электронные билеты со скидкой

На поездах маршрутов Рига-Елгава и Рига-Лиепая больше не будет возможности приобрести билеты со скидкой 5% или 10%, которая ранее действовала на билеты на сайтах «Pasažieru vilciens» или «Vivi». Вместо этого осуществляется переход на единую систему билетов на общественный транспорт, сообщает 360TV.

Запрет на продажу льготных электронных билетов связан с решением Совета общественного транспорта о создании единой системы продажи билетов на общественный транспорт.

«К сожалению, эта акция лояльности клиентов уже завершилась на четырех железнодорожных линиях: Скулте, Елгава, Тукумс и Сигулда. Пассажиры направления Айзкраукле по-прежнему могут воспользоваться этой скидкой за лояльность, приобретая билеты со скидкой на сайте «Vivi» и в мобильном приложении», — говорит представитель компании Айя Бабре.

Пассажиры линии Айзкраукле смогут воспользоваться этой скидкой еще около двух месяцев. Скидки могут применяться в рамках каких-то особых кампаний, но в повседневной жизни подобные практики запрещены во имя честной конкуренции.

При этом на маршрутах, в том числе Рига-Елгава, сами торговцы также смогут применять скидки, поясняет Виктор Закис, представитель Дирекции автомобильного транспорта: «Чтобы продвигать эту дистанционную продажу здесь, мы продаем билеты по электронным тарифам, мы отдаем билеты за 90%, ну, 90% от цены. Продавец электронных билетов может выбрать размер наценки в пределах 10%. Он может поставить все 10%, он может поставить 8, он может поставить 5 — чтобы создать здесь эту конкуренцию».

По мере увеличения числа продавцов со временем покупатель сможет выбирать, у какого продавца приобрести электронный билет, чтобы заплатить максимально низкую цену.