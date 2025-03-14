Baltijas balss logotype

Невероятно! Совет запретил «Pasažieru vilciens» продавать электронные билеты со скидкой 0

Наша Латвия
Дата публикации: 14.03.2025
BB.LV
Невероятно! Совет запретил «Pasažieru vilciens» продавать электронные билеты со скидкой

На поездах маршрутов Рига-Елгава и Рига-Лиепая больше не будет возможности приобрести билеты со скидкой 5% или 10%, которая ранее действовала на билеты на сайтах «Pasažieru vilciens» или «Vivi». Вместо этого осуществляется переход на единую систему билетов на общественный транспорт, сообщает 360TV.

Запрет на продажу льготных электронных билетов связан с решением Совета общественного транспорта о создании единой системы продажи билетов на общественный транспорт.

«К сожалению, эта акция лояльности клиентов уже завершилась на четырех железнодорожных линиях: Скулте, Елгава, Тукумс и Сигулда. Пассажиры направления Айзкраукле по-прежнему могут воспользоваться этой скидкой за лояльность, приобретая билеты со скидкой на сайте «Vivi» и в мобильном приложении», — говорит представитель компании Айя Бабре.

Пассажиры линии Айзкраукле смогут воспользоваться этой скидкой еще около двух месяцев. Скидки могут применяться в рамках каких-то особых кампаний, но в повседневной жизни подобные практики запрещены во имя честной конкуренции.

При этом на маршрутах, в том числе Рига-Елгава, сами торговцы также смогут применять скидки, поясняет Виктор Закис, представитель Дирекции автомобильного транспорта: «Чтобы продвигать эту дистанционную продажу здесь, мы продаем билеты по электронным тарифам, мы отдаем билеты за 90%, ну, 90% от цены. Продавец электронных билетов может выбрать размер наценки в пределах 10%. Он может поставить все 10%, он может поставить 8, он может поставить 5 — чтобы создать здесь эту конкуренцию».

По мере увеличения числа продавцов со временем покупатель сможет выбирать, у какого продавца приобрести электронный билет, чтобы заплатить максимально низкую цену.

#общественный транспорт
1
12

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии
Вы не поверите: среди стран Балтии больше всего сбережений у жителей Латвии 3

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/SpaceX
Техно
Космический корабль SpaceX отправился в первый орбитальный полёт над полюсами Земли
x.com/WhiteHouse
В мире
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Люблю!
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
Наша Латвия
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/SpaceX
Техно
Космический корабль SpaceX отправился в первый орбитальный полёт над полюсами Земли

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео