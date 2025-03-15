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Ярмарка вакансий: в Латвии требуются шеф-повары, спасатели и пилоты гражданской авиации 0

Наша Латвия
Дата публикации: 15.03.2025
BB.LV
Ярмарка вакансий: в Латвии требуются шеф-повары, спасатели и пилоты гражданской авиации
ФОТО: LETA

В марте и апреле Государственное агентство занятости (ГАЗ) организует ежегодные «очные» встречи работников и работодателей. Региональные ярмарки состоятся в Резекне, Елгаве, Прейли, Лимбажи, Цесисе и Сигулде с участием самоуправлений этих городов, сообщает ГАЗ.

Что важно: человек, официально зарегистрированный в качестве безработного, может сохранить свой статус (и пособие!) при выполнении сезонных работ, если он трудоустроен не более 120 дней в году – два раза по 60 дней.

Где и когда пройдут ярмарки

  • 19 марта с 10:00 до 13:00 в Прейльском доме культуры (бульвар Райня, 28, Прейли);

  • 20 марта с 10:00 до 12:00 в Торгово-деловом центре Cēsu klēts (ул. Плявас, 3а, Цесис);

  • 20 марта с 10:00 до 13:00 в Резекненском филиале ГАЗ (аллея Атбривошанас, 155, Резекне);

  • 20 марта с 11:00 до 13:00 в Центре развития компетенций Земгальского региона (ул. Светес, 33, Елгава);

  • 9 апреля с 12:00 до 15:00 в Доме культуры Сигулдской волости (ул. Зинатнес, 7б, Сигулда).

Посетители смогут получить консультации специалистов ГАЗ по вопросам поиска работы, об услугах ГАЗ, в том числе о возможностях учебы для получения новых знаний и навыков.

Какие вакансии предлагаются

К примеру, в Лимбажи, предлагались такие рабочие места:

  • шеф-повара и помощники повара для сезонных работ в местных кафе;

  • операторы швейного оборудования, а также операторы прядильных машин из нитей и пряжи, операторы по производству стекловолокна на местном предприятии;

  • диспетчеры Государственной пожарно-спасательной службы.

airBaltic испытывает дефицит кадров

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic предлагает на сегодняшний день более 150 рабочих мест. В профессиональных секторах, включая должности пилотов, летных инструкторов, специалистов по управлению полетами и коммерческим операциям, технических специалистов, специалистов по обслуживанию клиентов airBaltic – 28 вакансий.

Авиакомпания объявила набор командиров воздушных судов Airbus A220-300, имеющих соответствующие лицензии, а также старших вторых пилотов с возможностью повышения до должности командира в течение года.

Специалистам авиакомпания выплатит премию за подписание контракта в размере 15 000 евро брутто для капитанов и премию за подписание контракта в размере 10 000 евро брутто – для старших вторых пилотов.

Также airBaltic требуются: менеджер центра управления операциями, инструктор по полетам в учебном центре airBaltic, аналитик доходов, специалисты по информационным технологиям (ИТ), финансам, техническому обслуживанию и обслуживанию клиентов.

В настоящее время в airBaltic работают более 2800 человек.

Безработица в Латвии растет

Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии в конце февраля этого года составил 5,7% от экономически активного населения, что на 0,2 процентных пункта больше, чем месяц назад (данные ГАЗ).

Сколько это не в процентах, а в людях: в конце февраля 2025 года в ГАЗ было зарегистрировано 49 889 безработных, а в январе 48 827 – то есть стало на 1062 человека больше.

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце февраля по-прежнему в Рижском регионе – 4,1%, а самый высокий – в Латгальском регионе – 11%.

#безработица #вакансии
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Антон Городницкий
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