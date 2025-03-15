Только в эти выходные в Латвийском национальном художественном музее можно будет увидеть статуэтку «Оскар», который был получен за латвийский анимационный фильм «Поток». Надо сказать, что сегодня люди выстроились в длинную очередь, чтобы увидеть престижную награду.

Музей напоминает, что менее двух месяцев назад в вестибюле 3-го этажа музея можно было увидеть одну из наград полнометражного анимационного фильма режиссера Гинта Зилбалодиса «Поток» (2024) — статуэтку «Золотой глобус», которая экспонировалась рядом со скульптурами кошек, созданными классиком латвийской скульптуры Теодором Залькалнсом.

Небольшая экспресс-выставка получила широкий общественный резонанс – разделить радость получения первой в Латвии награды США в области киноиндустрии пришли более 15 600 человек.

Судя по толпам людей у музея сегодня, и статуэтка «Оскар» вызвала огромный интерес, и люди даже готовы выстоять длинную очередь, чтобы своими глазами увидеть первую такую для Латвии награду.