Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Первый латвийский «Оскар»: люди стоят в огромных очередях, чтобы увидеть статуэтку в Риге 1 2367

Наша Латвия
Дата публикации: 15.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: Первый латвийский «Оскар»: люди стоят в огромных очередях, чтобы увидеть статуэтку в Риге

Только в эти выходные в Латвийском национальном художественном музее можно будет увидеть статуэтку «Оскар», который был получен за латвийский анимационный фильм «Поток». Надо сказать, что сегодня люди выстроились в длинную очередь, чтобы увидеть престижную награду.

Музей напоминает, что менее двух месяцев назад в вестибюле 3-го этажа музея можно было увидеть одну из наград полнометражного анимационного фильма режиссера Гинта Зилбалодиса «Поток» (2024) — статуэтку «Золотой глобус», которая экспонировалась рядом со скульптурами кошек, созданными классиком латвийской скульптуры Теодором Залькалнсом.

Небольшая экспресс-выставка получила широкий общественный резонанс – разделить радость получения первой в Латвии награды США в области киноиндустрии пришли более 15 600 человек.

Судя по толпам людей у музея сегодня, и статуэтка «Оскар» вызвала огромный интерес, и люди даже готовы выстоять длинную очередь, чтобы своими глазами увидеть первую такую для Латвии награду.

×
Читайте нас также:
#Оскар #кино #музеи
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
23
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Изображение к статье: врачи на операции
Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.
Изображение к статье: Эдвардс Крустс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
1
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео