В нашей стране живут сотни тысяч людей, нуждающихся в повседневной помощи, которую по разным причинам не могут оказать родственники и близкие. Либо им необходим квалифицированный специальный уход.

Тогда на помощь приходят социальные работники — представители профессии столь же востребованной, сколь и недооцененной. По данным статистики Министерства благосостояния, примерно каждый шестой житель Латвии обращался за поддержкой в случае недостатка средств, несчастного случая, инвалидности, насилия…

Ориентируются на адресную помощь

У социальной работы есть немало подразделов: деятельность по реабилитации, по уходу, по организации соцпомощи, и — каритативная. Последний термин происходит от названия католической организации Caritas и определяется как сострадательная. То есть в самых тяжелых случаях.

Социальные службы порой единственный институт, который сращивает людей с государством. Неудивительно, что в целом эти работники пользуются довольно высоким рейтингом доверия — свыше 60%. Тем временем соцпомощь в Латвии определяется стратегическим понятием деинституционализации, т. е. постепенным отказом от концентрации нуждающихся в ней в отдельных учреждениях по уходу.

Илзе Скроделе–Дубровска, директор Департамента социальной работы и политики социальной помощи Министерства благосостояния, сообщила, что у нашего государства есть определенный стандарт — один соцработник на 1000 жителей. В целом по стране он выполнен на 77%, всего в Латвии трудится 1455 представителей этой профессии. Однако насыщенность неравномерная — если в Латгалии соцработников даже больше, чем необходимо (107%), то в столице их численность почти вдвое ниже требуемой (53%). "Худшая ситуация — в Рижском регионе планирования", — констатировала директор.

Исследование, предпринятое на средства Евросоюза, установило, что в Латвии работникам соцслужбы приходится решать задачи совместно с партнерскими учреждениями — Государственной службой занятости (по долговременным безработным), Службой пробации (по бывшим заключенным). И здесь не всегда хватает нужных навыков, тем более если в качестве клиентов оказываются "взрослые лица с зависимостями".

Лишь один из пяти сотрудников в среднем прошел специальное обучение по работе с алкоголиками, наркоманами и лудоманами. А ведь соцработникам нужно взаимодействовать и с членами семей групп риска, с беженцами, жертвами торговли людьми, бездомными… "Повышенная нагрузка увеличивает риск выгорания сотрудников", — констатирует Минблаг.

Как выучиться на соцработника и сколько они получают

В Латвии всегда присутствует недостача соцработников — в среднем на страну вакантно около 100 позиций.

Сколько можно заработать, определяется конкретным муниципалитетом. Так, самые низкие доходы у социальных работников в Краславском крае, 880 евро. А самые высокие в Ропажском крае — почти 1800 евро.

В сравнении с коллегами по другим ведомствам соцработники получают сравнительно меньше. К примеру, 61% сотрудников социальных служб не достигают уровня минимума 9–й зарплатной группы, установленного на уровне 1157 евро. В целом по Латвии зарплата брутто (до налогов) — около 1200 евро. В Риге — больше 1300 евро, в Латгалии — только 1000+.

Следует отметить, что государство в последние годы озаботилось качественной подготовкой социальных работников: по данным на 2024 год, в вузах имелось 176 бюджетных мест. Более всего учатся по программе первого цикла высшего образования направления "социальное благосостояние" в Латвийском университете (54). Аналогичные программы предоставляют Лиепайская академия, принадлежащая ныне РТУ (45), и Университет Страдиня (38). Также диплом соцработника за государственный счет можно получить в Резекненской высшей школе технологий.

До 2028 года на повышение компетентности служащих потратят 12,47 миллиона евро, из них 10 599 500 евро составляют средства европейских структурных фондов. Будут проводить всяческие летние лагеря, улучшать коммуникацию…

Поднадзорные

Здесь существенным моментом является методика ЕС — то есть значительная часть денег пойдет на так называемую супервизию, т. е. наздор за самими сотрудниками. Считается важным правильно организовать их труд, выставить всякие–разные "экс–пост–оценки", а также провести работу с обществом. Естественно, все это отвлекает и без того скудные ресурсы от непосредственной работы "на земле".

И председатель Комиссии Сейма по социальным вопросам и труду Андрис Берзиньш (Союз зеленых и крестьян) признал, что в соцслужбе немало бюрократии. Вообще же профессия молодая — в регистре появилась лишь около тридцати лет назад.

"Есть самоуправления, которые очень позитивно относятся к социальным работникам", — отметил глава комиссии. Ларчик просто открывался: на территории некоторых муниципальных образований находятся центры по уходу за пожилыми людьми и инвалидами, которые сами по себе являются источниками пропитания для десятков местных жителей. Ведь кроме собственно соцработников такие пансионаты требуют обслуживающего, технического персонала.

Однако в крупных городах соцработники вынуждены забыть о своих семьях, а порой и обращаются к психотерапевтам из–за повышенной нагрузки.

"Мы работаем как пожарные, от кризиса к кризису, возможности были исчерпаны уже во время ковида, а потом прибыли и украинские беженцы", — звучало на заседании комиссии.

Мечты и реальность

А когда молодых людей в Вентспилсе опросили, как выглядела бы работа в социальной службе, на которую бы они хотели пойти — то получили такой соцпакет: зарплата 3000 евро на руки, персональная служебная машина. "Они были очень удивлены, когда узнали, что мы работаем за менее 1000 евро на бумаге".

Министерство умной администрации и регионального развития надзирает за работой самоуправлений, оно установило, что в одном муниципалитете Латвии даже заблокировали телефон, так как не могли справиться со звонками жителей. "Нет мотивации", — констатировали чиновники. Первым, чем нужно было бы заняться — это реформирование заплаты сотрудникам соцслужбы.

Пока же многим работникам самим нужно обращаться за помощью! "Это ненормальная ситуация", — сказал на это Андрис Берзиньш. А потом еще выяснилось, что в одном из самых богатых самоуправлений страны — городе Юрмале — штат соцработников укомплектован всего на 39 процентов.

…Оттого нередко мы узнаем о последствиях системного дефицита социальной помощи из криминальной хроники. Семейные трагедии, смертельные случаи с детьми — все это последствия безразличия государства к слабым сим.

ЖИЗНЬ БЕЗДОМНЫХ

Согласно опросу руководителей социальных служб по регионам Латвии, только в 30% самоуправлений хорошо ведется уход за бездомными, а в 60% муниципалитетов эта функция вовсе отсутствует.