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В субботу будет солнечно 0

Наша Латвия
Дата публикации: 15.03.2025
LETA
В субботу будет солнечно

По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в субботу облачность уменьшится, и день во многих местах будет солнечным.

В первой половине дня ветер будет слабым, с середины дня он повернет с юга и будет дуть от слабого до умеренного. Воздух прогреется до +2...+6 градусов.

В Риге большую часть дня будет светить солнце, осадков не ожидается. Ветер от слабого до умеренного с юга. Максимальная температура воздуха в столице составит +4....+6 градусов.

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