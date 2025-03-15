Национальные вооруженные силы предупредили жителей Латвии о сегодняшних полетах истребителей на низкой высоте.
Соответствующую запись представители НВС сделали в социальных сетях.
«В период с 10:30 до 12:30 запланировано несколько полетов истребителей на малой высоте над территорией Латвии», - сказано в сообщении.
Laika posmā no 10.30 līdz 12.30 Latvijas teritorijā plānoti vairāki iznīcinātāju zemie pārlidojumi.— NBS (@Latvijas_armija) March 15, 2025
📷 srž. Ēriks Kukutis
Просьба относиться к вопросу с пониманием.
