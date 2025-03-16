Три представителя латвийских общественных медиа (LSM) были командированы на церемонию вручения премии "Оскар" в США, и расходы на эту поездку составили в общей сложности 10 559 евро, сообщила представитель LSM Иева Розентале.

В расходы были включены авиабилеты, проживание в гостинице, визы, страховка, суточные, транспортные и коммуникационные расходы.

Розентале подчеркивает, что командировка была успешной, так как предоставила возможность напрямую следить за этим значимым событием и обеспечить качественное освещение. "Созданный контент получился отличным, предоставив аудитории всесторонний взгляд на ход церемонии", — заявила представитель LSM.

Аккредитацию для освещения церемонии вручения "Оскаров" получили три представителя LSM — два журналиста и оператор.