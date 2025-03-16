Ракеты, взрывы, кровь: в рижском микрорайоне Плявниеки сняли клип про войну в Украине

Наша Латвия
Дата публикации: 16.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ракеты, взрывы, кровь: в рижском микрорайоне Плявниеки сняли клип про войну в Украине

Более миллиона просмотров за 13 дней набрал снятый в Риге клип на песню «Я иду на войну».

Песню написал российский музыкальный дуэт IC3PEAK, созданный Анастасией Креслиной и Николаем Костылевым. Дуэт исполняет электронную музыку, иногда дополняя её элементами хип-хопа и рока.

В клипе, снятом в Риге, в микрорайоне Плявниеки, девушка с ангельскими крыльями ходит по улицам и заглядывает в окна домов, в которых своей мирной жизнью живут люди.

Между тем над девушкой (и над Ригой) проносятся истребители и ракеты, между девятиэтажками идут молодые люди в военной форме, во дворе горят православные иконы, на стене кровавой краской написано «Я иду на войну».

В заключении клипа девушка с белыми крыльями, окруженная людьми в черном на фоне девятиэтажек Плявниеков, остается за металлическим забором с колючей проволокой.

«Но где мой дом?», - поет IC3PEAK.

Можно предположить, что все эти люди, находящиеся за колючей проволокой, символизируют украинцев, бежавших от войны и запертых на чужбине, не имея возможности вернутся домой, в Украину. Ну, а ужасы войны преследуют их даже в мирной Риге.

Впрочем, выводы из песни можно сделать самостоятельно, просмотрев клип:

#война РФ и Украины
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
