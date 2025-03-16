Несколько сотен человек в воскресенье приняли участие в шествии, чтобы почтить память латышских легионеров в составе дивизии Waffen SS, погибших во время Второй мировой войны.

Шествие организовало общество "VK Vilki".

Его участники прошли от церкви Святого Иоанна на улице Скарню в Риге до памятника Свободы, где возложили цветы.

В шествии участвовали политики Национального объединения Инара Мурниеце, Янис Домбрава, Илзе Индриксоне, Эдвинс Шноре, Янис Витенбергс, Ансис Пуполс и Эйнарс Цилинскис.

У памятника Свободы дежурило несколько десятков полицейских, чтобы отделить участников шествия от прохожих. За происходящим наблюдали несколько десятков человек.

В целом мероприятие прошло спокойно.

16 марта мероприятия в память о латышских легионерах проходят также на братском кладбище в Лестене Тукумсского края.