Пешком из Латвии не уйти: с 19 марта границу с Россией и Беларусью можно пересечь только на авто 4 5968

Наша Латвия
Дата публикации: 17.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: Пешком из Латвии не уйти: с 19 марта границу с Россией и Беларусью можно пересечь только на авто

Министерство внутренних дел (MВД) Латвии получило предложение от Государственной погранохраны о частичном закрытии пунктов контроля «Патерниеки» (граница с Беларусью), а также «Гребнево» и «Терехово» (граница в РФ).

Согласно подготовленному МВД проекту решения, поданному на портале правовых актов, с 19 марта пересекать латвийские пограничные пункты с Россией и Беларусью («Патерниеки», «Гребнево» и «Терехово») будет разрешено только на автомобилях.

По официальной версии это делается для усиления системы охраны границы и повышения эффективности организации пограничного контроля. Срок действия ограничения в проекте распоряжения не указан.

В аннотации к проекту решения указано, что частичное закрытие пограничных пунктов необходимо из-за текущей геополитической ситуации, связанной с военными действиями России в Украине. В министерстве подчеркивают необходимость усиления системы охраны границы и повышения эффективности пограничного контроля в указанных пунктах пропуска.

«Развязанная Россией война против Украины, открыто поддержанная Беларусью, представляет собой фактор риска и возможную мотивацию для России и Беларуси продолжать попытки дестабилизации ситуации на латвийской границе», — заявляет МВД, ссылаясь также на опыт Финляндии в вопросе закрытия границ.

В частности, за короткий срок был зафиксирован рост числа лиц, пытавшихся незаконно пересечь финско-российскую границу на велосипедах и самокатах. В результате Финляндия запретила пересечение границы с Россией пешком.

МВД уверено, что скопление людей у пунктов пропуска представляет собой серьезный риск для общественной безопасности и существенно осложняет обеспечение режима пограничного контроля. Это связано с возможными попытками незаконного пересечения границы как через официальные пункты пропуска, так и в обход их.

Кроме того, одновременное сосредоточение большого числа людей перед латвийскими пограничными пунктами создает высокие риски массовых беспорядков, представляющих прямую угрозу внутренней безопасности страны.

Правительство рассмотрит данное предложение во вторник, 18 марта.

Ранее, в октябре 2023 года, Латвия приостановила работу пунктов пропуска «Виентули» и «Педедзе» на границе с Россией. В феврале 2024 года было принято решение о закрытии пункта «Силене» на латвийско-белорусской границе.

Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
