В феврале этого года уровень инфляции был на 3,7% выше, чем в феврале прошлого года, сообщает передача "900 секунд" ( ТВ3 ). Жителям задали вопрос – ощущают ли они в этом году рост стоимости жизни сильнее, чем в прошлом?

В опросе приняли участие жители Латвии в возрасте от 18 до 65 лет.

2% респондентов указали, что в этом году рост стоимости жизни ощущается меньше, чем в 2024 году. Пятая часть (22%) отметила, что чувствует подорожание на том же уровне, что и в 2024 году. Однако большинство (69%) заявили, что в этом году стоимость жизни возросла сильнее, чем в прошлом.

7% опрошенных не выразили конкретное мнение по этому вопросу.