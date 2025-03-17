Почти 70% жителей ощущают рост стоимости жизни в этом году сильнее, чем в прошлом 1 1296

Наша Латвия
Дата публикации: 17.03.2025
BB.LV
ФОТО: pixabay

В феврале этого года уровень инфляции был на 3,7% выше, чем в феврале прошлого года, сообщает передача "900 секунд" (ТВ3). Жителям задали вопрос – ощущают ли они в этом году рост стоимости жизни сильнее, чем в прошлом?

В опросе приняли участие жители Латвии в возрасте от 18 до 65 лет.

2% респондентов указали, что в этом году рост стоимости жизни ощущается меньше, чем в 2024 году. Пятая часть (22%) отметила, что чувствует подорожание на том же уровне, что и в 2024 году. Однако большинство (69%) заявили, что в этом году стоимость жизни возросла сильнее, чем в прошлом.

7% опрошенных не выразили конкретное мнение по этому вопросу.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
Видео