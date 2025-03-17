По мнению правительства, большинство образовательных учреждений уже соблюдают рекомендацию омбудсмена не начинать занятия раньше 8:00, поэтому нет необходимости закреплять нормативно конкретное время начала учебных занятий, свидетельствует проект письма Кабинета министров в Бюро правозащитника, опубликованный на портале проектов нормативных актов, пишет LETA.

Кабмин считает, что данный вопрос должны решать сами образовательные учреждения, а также необходимо разработать соответствующие рекомендации и методические указания. Такое решение принято на основании интернет-опроса родителей школьников, проведенного омбудсменом, в котором 94,4% респондентов указали, что занятия их детей начинаются между 8:00 и 9:00.

В проекте письма отмечается, что Кабмин ознакомился с заключением омбудсмена о начале учебного дня в школах, письмом Детской клинической университетской больницы (BKUS) с информацией о режиме работы учебных заведений, а также с результатами интернет-опроса.

По мнению Кабмина, при определении наилучших интересов ребенка необходимо стремиться к устойчивому решению его ситуации, учитывая, насколько предлагаемые меры обеспечивают качественное образование, соответствующее потребностям и возможностям ребенка, охрану его здоровья, уход, отвечающий возрастным, эмоциональным и физическим потребностям, а также поддержку для сбалансированного умственного и физического развития.

В настоящее время нормативные акты устанавливают, что продолжительность одного учебного занятия в образовательных учреждениях составляет 40 минут. В зависимости от уровня образования ребенка учебный день не может превышать пяти-восьми часов, а учебная неделя – 22-36 часов. Кроме того, между уроками должны быть перерывы не менее 10 минут, а также хотя бы один 30-минутный перерыв для приема пищи.

Кабмин подчеркивает, что важна не только качественная формальная образовательная программа, но и доступность неформального образования, чтобы учащиеся могли посещать во второй половине дня занятия по культуре, спорту, техническому творчеству, экологии и другим направлениям, всесторонне развиваясь и совершенствуя свои таланты.

В правительстве сообщают, что Министерство образования и науки (МОН) регулярно проводит информационные мероприятия для муниципальных учреждений по актуальным вопросам образования. На следующем таком мероприятии планируется ознакомить муниципальные управления образованием с рекомендациями омбудсмена и результатами опроса, выяснить мнение самоуправлений по этому вопросу, а также определить объективные причины начала учебных занятий раньше 8:00.

Кроме того, с учетом мнения и пояснений самоуправлений, МОН к концу 2024/2025 учебного года разработает рекомендации по установлению времени начала занятий в школах.

В проекте письма также указывается, что в соответствии с предложением правозащитника о разработке рекомендаций и методических указаний для повышения понимания важности сна среди детей, родителей, муниципалитетов и школ, а также повышения осведомленности общества о гигиене сна, BKUS согласилась участвовать в разработке таких рекомендаций до конца 2025 года.

Министерство здравоохранения в настоящее время разрабатывает план улучшения здоровья матери и ребенка на 2025–2027 годы, в котором предусмотрены мероприятия по обучению будущих и молодых родителей вопросам развития и ухода за ребенком, а также сохранению психического здоровья и доступности необходимой поддержки. План включает мероприятия по просвещению общества о принципах детского развития, эмоционального воспитания, гигиены сна и здоровья, а также о рисках чрезмерного и неконтролируемого использования цифровых технологий и их влиянии на здоровье детей.

Кабмин отмечает, что до второй половины 2026 года планируется также проводить регулярные образовательные лекции для будущих и молодых родителей о здоровье сна ребенка, а также разработать информационные материалы о качестве сна у детей и его влиянии на развитие и здоровье в разные возрастные периоды.

Правительство подчеркивает, что важно учитывать интересы детей и подростков, для которых риск для здоровья и развития может быть выше. Поэтому в дальнейшем обсуждении вопроса, поднятого омбудсменом, Кабмин уделит дополнительное внимание группам риска среди детей, для которых недостаточное количество сна и его последствия могут быть особенно выраженными.

После разработки соответствующих рекомендаций МОН совместно с Минздравом и Министерством благосостояния обновит этот вопрос на информационных мероприятиях, а также обеспечит информирование общества и публикацию информации на сайтах соответствующих министерств и подведомственных учреждений.

Ранее сообщалось, что омбудсмен призвал правительство до 31 марта следующего года установить, что занятия, консультации и факультативные уроки в школах не могут начинаться раньше 8:00. Его инициативу поддержали и медики BKUS.

Правозащитник Юрис Янсонс считает, что изменение времени начала учебных занятий до сих пор препятствовало недостаточное понимание влияния полноценного сна на здоровье, развитие и поведение детей, в том числе в ответственных министерствах.

По мнению Янсонса, предпочтительным сценарием было бы начало уроков в основной школе с 8:30, а в средней школе – с 9:00. В настоящее время государство не устанавливает единое время начала занятий в учебных заведениях, что оставляет школам свободу выбора, отмечает омбудсмен.

Руководитель отдела прав ребенка Бюро омбудсмена Лайла Гравере подчеркивает, что слишком раннее начало занятий, особенно для подростков, может нарушать их право на полноценный сон, здоровье и развитие. "Поэтому одна из наших рекомендаций Кабинету министров – разработать такие рекомендации для муниципалитетов, родителей и учащихся, которые способствовали бы пониманию значения сна в развитии ребенка и установлению времени начала занятий, соответствующего наилучшим интересам детей", – заявила Гравере.

Специалисты BKUS отмечают, что сон является жизненно важным процессом, как полноценное питание или дыхание. Он играет важную роль в формировании памяти, обработке эмоций и развитии мозга.

В больнице подчеркивают, что недостаточный или некачественный сон может повлиять на психоэмоциональное и физическое здоровье ребенка, а также ухудшить его успеваемость и академические достижения.

BKUS призывает обратить особое внимание на право подростков на полноценный сон. В подростковом возрасте в работе мозга происходят изменения, например, задерживается выработка мелатонина, из-за чего подростки засыпают позже, чем взрослые. Эти изменения, наряду с окружающей средой и психосоциальными факторами, могут привести к бессоннице или синдрому задержанной фазы сна и бодрствования.

Недостаток сна может негативно повлиять на когнитивные функции мозга, снижая способность школьников контролировать эмоции, что, в свою очередь, может привести к психологическим или психиатрическим проблемам, еще больше ухудшающим качество сна. На основании опыта и научных данных специалисты BKUS по медицине сна решительно поддерживают более позднее начало школьных занятий для подростков.