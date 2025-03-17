После того, как китайскому автопрому стало "тесно" на необъятном отечественном рынке и он шагнул в мир, "проникновение" в Европу китайских машин было лишь вопросом времени. Китайские авто - и в первую очередь, электрические, - уже несколько лет как заняли свою нишу в странах Западной Европы. И вот после пандемии отдельные модели китайских машин "просочились" и в Латвию. Первыми продавать китайские авто - разумеется, после их успешной сертификации в ЕС, - стала известная компания autorings.lv, которая специализируется на лазерной мойке автомобилей.

Поскольку наша редакция находится по соседству с центральным отделением autorings, то, направляясь на работу, я мог лицезреть припаркованные у автосалона новенькие китайские машины с пока еще непривычными нашему уху названиями. "А что, может, "разрушить свои стереотипы" и попробовать этого "китайца"? - периодически спрашивал я себя. Но работы было много и так месяцами я не успевал "дойти" до автосалона, хотя до него уж точно было рукой подать. А тут, давиче, пришлось свою машину (сразу же скажу - премиального европейца!) сдать в сервис на несколько дней. "Что ж, это судьба - теперь уж точно надо "оседлать китайца", - решил я...

И вот опытный менеджер представляет мне моего временного друга - ярко желтый среднеразмерный кроссовер с передним приводом baiс X55. Нужно отдать должное китайским дизайнерам - со вкусом у них все прекрасно! Машина очень красивая - с элегантными линиями и весьма брутальным передом, что делает даже ярко желтый автомобиль вполне "пригодным" и для мужчин. Салон выполнен в духе нынешней автомоды - спортивные сиденья- ковши" из эко-кожи, приятная отделка внутренней части дверей и даже подсветка, цвет которой можно менять. Спортивный руль и два дигитальных экрана - все очень просто, понятно и функционально. Масса электронных помощников, включая автоматическую парковку (!) и камера 360, качеству которой могут позавидовать и автомобили "большой немецкой тройки".

Предвидя ваш вопрос о том, что меня в этом автомобиле среднего класса удивило, сразу же озвучу две вещи, которые меня действительно приятно удивили. Во-первых, просто поразительно много пространства для задних пассажиров. На заднем диване ноги не будут затекать в дальней поездке даже у очень высоких пассажиров! Как удалось этого добиться в весьма скромной по габаритам машине - загадка! Второе удивление - машина ну очень резвая! Поверьте мне, как человеку, который последние 17 лет катается на очень мощных машинах. А ведь у baic X55 объем двигателя всего 1,5 кб.метра. Но, видимо, вкупе с турбиной этот митсубисовский бензиновый движок (177 лс.) действительно выдает достаточно крутящего момента для рывка. Хотя, согласитесь, в Риге, особенно в центре, уже некуда и "рвать" - скорость почти всюду ограничили до 30 км/час и понатыкали видеокамер.

Не буду грузить вас, уважаемые читатели, техническими характеристиками - все это вы сами прочитаете или на сайте autorings.lv или, когда посетите автосалон. Но особых замечаний у меня, как у автолюбителя, за два дня эксплуатации машины не было. Идет мягко даже по нашим дорогам и это с учетом того, что у машины нет пневмо-подвески.

Ключевой вопрос: для кого этот автомобиль? Думаю, его "аудитория" весьма широка: это и офисные сотрудники, причем независимо от пола, и домохозяйки, которые периодически выезжают на авто в магазин, на дачу или развозят детей в спортивные кружки... Скорее, это все-таки достаточно молодежный автомобиль. Соотношение цены и качества практически оптимальное. К тому же автомобиль достаточно экономичен...

Неужели все так позитивно? Конечно, главное преимущество этого автомобиля в том, что он... новый. Да, поскольку эти машины недавно поступили на наш рынок, то сегодня сложно прогнозировать, как на них "отреагирует" наш рынок и какова будет рыночная цена автомобиля, к примеру, через 3 года его эксплуатации. (Кстати, на эти автомобили дается трехлетняя гарантия). Поживем, поездим и увидим! Однако, согласитесь, заманчиво приобрести такой автомобиль, на который все будут оглядываться - хотя бы потому, что эти модели еще очень редки на наших дорогах. К слову сказать, в autorings.lv есть практически все разновидности китайских машин - это и компактные кроссоверы, и минивэны для больших семей, и рабочие "каблуки", и рабочие бусики, и полноразмерные кроссоверы, в том числе и с полным приводом, и электромобили, и даже внедорожники...