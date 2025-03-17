Несколько лет назад молодая семья моего старшего сына перебралась из столичного спального Пурвциемса в близлежащий Ропажский край, в центр Улброку. Выбор был аргументированным: рядом живописная речка Питюрга с прудом, леса, весь набор «социалки» – от одного из крупнейших в ЛР детсадов до новейшего Дворца культуры.

И, что важно, двухкомнатная квартира в трехэтажном кирпичном доме «колхозного» позднесоветского проекта, сопоставима по цене с однокомнатной в Риге. А дистанция до центра города соизмерима с тем, как ехать из столичного, например, Вецмилгрависа или Даугавгривы.

Квартирный кризис на фоне депопуляции

Снять или купить квартиру в Риге по-прежнему остается серьезной проблемой, хотя, казалось бы, нынешнее население Риги – 605 тысяч человек, вернуло нас на уровень начала 1960-х годов. То есть это официально в 1,5 раза меньше жителей, чем на пике в 1989 году – 915 тысяч. Так отчего же не хватает жилья?

Есть две основные причины. Первая в том, что Рига, по меткому выражению, – это udensgalva. Звучно произносится, но по факту гидроцефалия – это тяжелый и неизлечимый диагноз. Достаточно посмотреть на любые карты ЛР, хоть демографические, хоть транспортные, хоть народнохозяйственные, и увидишь единственный ярко выраженный центр практически всей экономической активности государства (разве что кроме портов и сельского хозяйства).

В Риге всего настолько больше – в разы! – что она, как пылесос, в течение 30 лет вытягивала рабочую силу из регионов. И по факту количество жителей в городе, разумеется, больше хотя бы потому, что многие сохраняют свою регистрацию по прежнему месту жительства и платят налоги в своих муниципалитетах. Хотя точно так же пользуются столичной инфраструктурой.

Второй источник дефицита жилья – оно одновременно и достойное, и доступное. Если 40 лет назад тысячи людей были счастливы попасть на витрину «советского Запада» и были готовы ютиться по нескольку человек в комнатах общежитий или коммунальных квартир, то сейчас на такое подписываются разве что азиатские иммигранты.

Ныне общий стандарт жилья другой: отдельные комнаты для всех членов семьи, близость разного рода благоустройств, зеленой зоны. Продвинутые молодые люди не желают и слышать о вторичном рынке жилья, им претят советские проекты и выбирают они только новостройки. Хотя лично я, к примеру, уважаю тогдашнюю урбанистику: и за неплохое зонирование межквартального пространства с добротной инсоляцией, и за планировку самих квартир, где каждая комната – это функциональный объем, а не микс прихожей, кухни и столовой.

Почему не работает ипотека

Юргис Миезайнис, парламентский секретарь Министерства экономики, выступая на днях на заседании парламентской жилищной подкомиссии, указал, что приоритетом ныне являются «арендные дома низкой цены». Роль государства – создать рамочные условия для роста конкуренции в строительстве:

– В настоящее время рынок ипотеки в Латвии не развит. Для покупки жилья используются частные накопления и потребительские кредиты, что важно, без залога, но с высокими процентными ставками.

Карина Звирбуле, замдиректора Департамента жилищной политики

– Несмотря на то, что доля населения Латвии, которой уже принадлежит жилье, достаточно высока (у нас собственников в процентах больше, чем в крупнейшей экономике ЕС – Германии!), статистика указывает на более чем треть жителей республики, которые не являются владельцами жилья. И, соответственно, могут являться потенциальными покупателями. Хотя доля еще выше – ведь многие были бы не прочь улучшить жилищные условия.

В Риге, по данным Департамента жилищной политики, сегодня сосредоточено 47% всего жилья Латвии. Это парадокс со всех точек зрения, начиная с того, что площадь территории столицы составляет менее 0,5% от всей земли в государстве.

Есть ли у вас 2000 евро на семью?

Госпожа Звирбуле далее выступила с довольно оптимистичным допущением, мол, среднее домохозяйство в столице имеет доход в 2 тысячи евро нетто, то есть после вычета налогов. А по подсчетам экономистов такая семья способна отдавать до 40% средств за жилье. Сегодня средние платежи по ипотеке составляют около 540 евро в месяц (к этому, разумеется, прибавим квартплату и коммунальные платежи). Так что, если следовать логике чиновников, рижане вполне могут себе позволить вожделенную покупку жилья.

Это, конечно, не касается жилья для населения, допустим, Видземе, где и доходы существенно ниже, и предложение меньше.

Гарантии государственного финансового института Altum, утверждает Министерство экономики, сегодня выступают существенным драйвером доступности ипотечных кредитов. В прошлом году семья с одним ребенком может получить гарантию Altum на 20%, а с тремя уже на 30%.

«Однако все же большая часть жилья приобретается на свои средства», – констатировала К. Звирбуле. И свыше 40% кредитов, которые идут на жилье, не являются ипотечными! Программы от Altum в Земгале и Латгале в 2024 году дали только 1%.

С другой стороны, рекордно высоким оказалось привлечение к покупке жилья за госгарантии для молодых специалистов и военнослужащих Национальных вооруженных сил.

"Стоимость жилья в регионах существенно ниже, что позволяет покупать жилье без ипотечных кредитов", - отметила Карина Звирбуле.

Снова вернусь к примеру моих молодых родственников: они сначала купили квартиру, в основном, на собственные и немного на заемные (но не ипотечные) средства, сделали в ней приличный ремонт, а потом уже переехали туда. Другие переехали в дом по соседству, тоже на берегу речки Питюрга – новый проект под именем собственным (весьма характерно для хуторов). По традиции единоличников у него своя автостоянка, хотя с этим в Улброке, формально являющейся селом, нет проблем. И городской автобусный маршрут сюда продлен.

Сейчас создается совместный проект Altum и Европейской комиссии, который должен «выстрелить» во втором квартале 2025 года – и в провинцию потекут миллионы евро, на которые будут строить современное доступное жилье. Правда, затраты на стройку сегодня, что в Риге, что в провинции, практически идентичны.

Выход? Искать жилье уже не в окрестностях Риги, а еще далее. Тем более что распространение продуктовых супермаркетов с одинаковым наборов товаров и рост культуры пакоматов делают некритичным отсутствие в глубинке шопинга.

Что же до богатств культуры, то их компенсирует интернет; а вот природа на местах – вне конкуренции.

Где в Латвии жить хорошо

По данным газеты «СЕГОДНЯ», уровень ВВП в самом зажиточном Марупском крае сегодня на уровне Италии, Рига соответствует Чехии, а Краславский и Аугшдаугавский края – ниже Беларуси и ближе к Молдове.