Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рождаемость в январе уменьшилась еще больше 1 1451

Наша Латвия
Дата публикации: 17.03.2025
LETA
Изображение к статье: Рождаемость в январе уменьшилась еще больше
ФОТО: LETA

В январе этого года в Латвии был зарегистрирован 881 новорожденный, что на 16,1% или 169 меньше, чем за тот же месяц 2024 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

Январь стал четвертым месяцем подряд, когда в Латвии рождается менее 1000 детей - в октябре 2024 года было зарегистрировано 994 новорожденных, в ноябре - 940, а в декабре - 921.

В январе родилось 462 мальчика и 419 девочек.

Число умерших в январе составило 2408 человек, что на 10,9% меньше, чем за тот же месяц прошлого года.

Таким образом, число умерших в январе превысило число родившихся на 1527, тогда как за тот же месяц прошлого года разница составляла 1652.

В январе зарегистрировано 466 браков, что на 55,3% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

На 1 февраля население Латвии, согласно предварительным данным, составляло 1,85 млн человек.

×
Читайте нас также:
#демография
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
12
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Изображение к статье: врачи на операции
Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.
Изображение к статье: Эдвардс Крустс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео