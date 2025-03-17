В январе этого года в Латвии был зарегистрирован 881 новорожденный, что на 16,1% или 169 меньше, чем за тот же месяц 2024 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

Январь стал четвертым месяцем подряд, когда в Латвии рождается менее 1000 детей - в октябре 2024 года было зарегистрировано 994 новорожденных, в ноябре - 940, а в декабре - 921.

В январе родилось 462 мальчика и 419 девочек.

Число умерших в январе составило 2408 человек, что на 10,9% меньше, чем за тот же месяц прошлого года.

Таким образом, число умерших в январе превысило число родившихся на 1527, тогда как за тот же месяц прошлого года разница составляла 1652.

В январе зарегистрировано 466 браков, что на 55,3% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

На 1 февраля население Латвии, согласно предварительным данным, составляло 1,85 млн человек.