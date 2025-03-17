В Риге введены в эксплуатацию первые две остановки общественного транспорта с единым дизайном, сообщили в самоуправлении.

Это остановки "Ригондас гатве" на проспекте Курземес и "7-я Имантская линия" на улице Юрмалас гатве. Постепенно будут вводиться в эксплуатацию и другие остановки с новым дизайном, предусмотренные в рамках первой очереди проекта.

В ближайшие годы в столице планируется заменить устаревшие навесы на остановках общественного транспорта на более удобные и современные. В целом будет установлено 500 новых навесов.