В нынешнем году в Латвии стартовала система обязательной утилизации текстильной продукции. Придумали не сами — так велят директивы Евросоюза.

Новый порядок именуют также "системой ответственности производителя" (RAS). Мы в этом отношении стали четвертой страной ЕС — после Франции, Нидерландов и Венгрии. Поставлена задача–максимум — сократить объем этого класса отходов на 80%.

Около мусорников установят видеокамеры

Государственный секретарь Министерства климата и энергетики Лига Куревска разъяснила депутатам Сейма, что в Латвии в течение года тканевые отходы составляют около 5% общего объема бытового мусора, исчисляясь в тысячах тонн.

В настоящее время установлена количественная норма сбора и переработки текстиля — 20%, в 2026 году ее планируется поднять до 25%, и подобными темпами поднимать в дальнейшем. По оценкам латвийских экспертов, общий объем может в перспективе составить около 10 000 тонн.

Янис Айзбалтс, предприниматель в сфере сбора отходов, на подкомиссии Сейма по среде, климату и энергетике сообщил, что уже в настоящее время расходы на сбор текстильного мусора вдвое превышают те средства, которые выплачивает одежный бизнес через тарифы "ответственности". Господин Айзбалтс указал на сотрудничество мусорщиков со сферой секонд–хенда:

— Контейнеры стоят около каждого магазина повторной продажи одежды, туда помещают все, что не могут продать.

Впрочем, по словам бизнесмена, бывает и так, что сами контейнеры — взламывают. Видимо, в поисках подходящей одежды. Так что, вероятно, потребуется установка охранных видеокамер.

Спецмусорников уже немало — в небольшой Бауске, к примеру, текстиль собирают в 12 местах.

Синтетику переплавим в горючее

На заседании подкомиссии ее председатель Яна Симановска ("Прогрессивные") предложила также отделять в обязательном порядке текстильные материалы из натуральных материалов от синтетических. Последние могли бы служить источником углеводородов, дабы лишить Россию ее энергетического оружия.

Прозвучало также предложение вменить в обязанности модным магазинам одежды в обязательном порядке направлять устаревшие коллекции в продажу по пониженной цене. "Население Латвии не столь богато", — отметили парламентарии.

Секонд–хэнд страдает из-за войны

Весьма пикантно проявился также аспект влияния геополитики на сбор отходов. Как рассказали на подкомиссии, в Украину ранее поставляли одежду секонд–хэнд, сейчас же в сражающуюся страну жертвуют новые вещи. От этого в Европе создалось затоваривание рынка старой одежды, цены упали.

По словам госпожи Куревской, в ЛР имеется целый ряд продуктов, над переработкой которых еще нужно потрудиться — ковры, матрасы. Здесь проводятся консультации с Евросоюзом. Подобная система уже действует относительно утилизации старых аккумуляторов и даже автомобилей.

Бизнесмен Улдис Скребс, возглавляющий предприятие по сбору отходов, рассказал, что иногда люди пытаются запихать старые матрасы в специализированные текстильные контейнеры, тем самым полностью их заполняя.

Женщин Латвии обвинили в нарцисизме

"Нужна морковка", — высказался депутат Марис Спринджукс ("Объединенный список"). По его словам, экосистему для бизнеса нужно создавать на стимулах, возможности для предпринимателей заработать. В качестве примера он привел все ту же матрасную проблему — надо установить порядок обмена старых на новые! И вообще, необходимы точные отраслевые данные, чтобы не получалось, что "прогнозировали одно, а тряпок принесли вдвое больше".

Его коллега по фракции Ингмарс Лидака полагает:

— Лучшие отходы — это те, что вообще не появились. Индустрия моды — наибольший враг для среды. Наша собственная философия в том, что одно платье два раза нельзя надевать. Я извиняюсь, прекрасные дамы, но у вас она более всего искажена.

Портные избавят от мук выбора

Майя Крастиня — активистка движения Zero Waste Latvia, высказалась за то, чтобы как можно больше людей в нашей республике обращалось к услугам портных для ремонта своей старой одежды, вместо того чтобы заполнять свои шкафы, а потом мучиться — что бы выбросить.

Лаура Берга, заместитель председателя правления Latvijas Zaļais punkts, со своей стороны заявила, что ее структура распространяет всю возможную информацию — как же можно повторно использовать различные предметы.

Янис Айзбалтс указал на еще один источник загрязнения — "технические тряпки", применяемые, в частности, в автосервисах. Эту загрязненную ветошь из Латвии предлагали везти для переработки, в частности, в Финляндию — но там за переработку потребовали таких денег, что наши предприниматели решили сжигать такой пропитанный смазкой мусор для получения энергии.

Подкладка из бутылок

Да, китайские интернет–торговцы — это вызов для ЕС. Ваш же автор предпочитает по старинке приобретать изделия, которые лично можно пощупать и примерить. С этой целью в последние новогодние каникулы приобрел в модном аутлете курточку известного еще в социалистические времена американского "джинсового" бренда. Цена была более чем гуманной.

И только потом я обратил внимание на этикетку, где гордо повествовалось, что изделие произведено по инновационной технологии, где в качестве подкладки используется наполнитель из переработанных пластиковых бутылок. Круг замкнулся — о дивный новый мир!