Выплата российских пенсий за январь, февраль и март этого года пока невозможна, так как не получено финансирование из Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, сообщили агентству ЛЕТА в Государственном агентстве социального страхования (ГАСС).

О задержке пенсий и причинах этой задержки портал bb.lv писал еще 11 февраля, однако чиновники отреагировали только сейчас.

ГАСС проинформировало Министерство иностранных дел (МИД) о сложившейся ситуации и попросило срочно связаться с российской стороной, чтобы как можно скорее найти решение. В пятницу МИД вызвал к себе поверенного в делах посольства России в Латвии Дмитрия Касаткина, которому направил ноту с просьбой объяснить причину задержки.

Госказна со своей стороны сообщила, что никаких препятствий для перевода пенсий и пособий из российских банков нет.

ГАСС начнет выплату пенсий, как только Россия выполнит свои обязательства, говорится в сообщении агентства.

Если задержка в выплате российских пенсий приведет к тому, что у их получателей начнутся проблемы с оплатой неотложных повседневных нужд, Министерство благосостояния просит их обращаться в социальные службы своих самоуправлений.

Подобная ситуация уже возникала в 2023 году. Тогда выплаты пенсий были задержаны на две недели.

Российская сторона тогда заявила, что перевела деньги, но они не дошли до ГАСС. Впоследствии было принято решение о повторном переводе денег.