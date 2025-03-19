Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пехотные мины – важный фактор усиления боеспособности, - военный аналитик 1 827

Наша Латвия
Дата публикации: 19.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: Пехотные мины – важный фактор усиления боеспособности, - военный аналитик
ФОТО: twitter

Пехотные мины являются важным фактором усиления боеспособности, но при этом не являются ни "чудо-оружием", ни угрозой "конца света", если они будут в арсенале Латвии. Об этом в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3 заявил военный аналитик Мартиньш Вердиньш, пишет LETA.

"В целом мы возвращаемся к нормальной ситуации. Особенно учитывая, что у нашего потенциального противника такой инструмент есть в арсенале. Поэтому у нас нет оснований ограничивать самих себя", – сказал он.

Эксперт, являющийся сторонником выхода из Оттавской конвенции, признал, что не ожидает, что Латвия в ближайшее время начнёт применять пехотные мины для охраны границы. "Мы говорим о ситуации, когда идёт война, боевые действия. Тогда используют все возможные средства, чтобы повысить эффективность своих солдат и добиться победы. Конечно, в таком контексте могут возникнуть угрозы для гражданского населения, но пехотные мины не будут ни главной, ни единственной такой угрозой", – пояснил он.

Вердиньш добавил, что одна из задач этих мин – сдерживание противника от нападения. Таким образом, само наличие мин в Латвии уже станет фактором сдерживания.

В ходе беседы аналитик также прокомментировал переговоры между США и Россией, состоявшиеся во вторник, по итогам которых было достигнуто соглашение о частичном прекращении огня на 30 дней в войне, развязанной Москвой против Украины. Перемирие распространяется на энергетические и инфраструктурные объекты.

Эксперт подчеркнул, что это был не первый и не последний раунд переговоров.

"Главный вопрос в этой ситуации – за счёт чего будет достигнуто соглашение. Нет сомнений, что две страны могут договориться о чём угодно, если у них есть такое желание", – отметил он.

Как сообщалось ранее, во вторник правительство Латвии приняло решение о начале процесса выхода из Оттавской конвенции, запрещающей использование пехотных мин. До следующего заседания Кабинета министров Министерство иностранных дел подготовит необходимый законопроект. Затем окончательное решение примет Сейм.

Если законопроект поддержат правительство и Сейм, об этом будут уведомлены все остальные страны-участницы, депозитарий – Генеральный секретарь ООН – и Совет Безопасности ООН. Выход вступит в силу через шесть месяцев после получения депозитарием официального документа, разъяснили в Министерстве обороны.

Оттавская конвенция, или Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, обязывает подписавшие её страны "никогда и ни при каких обстоятельствах не использовать пехотные мины". Документ, вступивший в силу в 1999 году, подписали более 160 стран мира, включая большинство западных государств. Однако к конвенции не присоединились Китай, Россия, США, Индия и Пакистан.

Во вторник стало известно, что министры обороны Латвии, Эстонии, Литвы и Польши достигли регионального соглашения с рекомендацией своим государствам выйти из Оттавской конвенции для укрепления своих границ.

×
Читайте нас также:
#мины
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
0
0
20
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Изображение к статье: врачи на операции
Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.
Изображение к статье: Эдвардс Крустс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео