Пехотные мины являются важным фактором усиления боеспособности, но при этом не являются ни "чудо-оружием", ни угрозой "конца света", если они будут в арсенале Латвии. Об этом в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3 заявил военный аналитик Мартиньш Вердиньш, пишет LETA.

"В целом мы возвращаемся к нормальной ситуации. Особенно учитывая, что у нашего потенциального противника такой инструмент есть в арсенале. Поэтому у нас нет оснований ограничивать самих себя", – сказал он.

Эксперт, являющийся сторонником выхода из Оттавской конвенции, признал, что не ожидает, что Латвия в ближайшее время начнёт применять пехотные мины для охраны границы. "Мы говорим о ситуации, когда идёт война, боевые действия. Тогда используют все возможные средства, чтобы повысить эффективность своих солдат и добиться победы. Конечно, в таком контексте могут возникнуть угрозы для гражданского населения, но пехотные мины не будут ни главной, ни единственной такой угрозой", – пояснил он.

Вердиньш добавил, что одна из задач этих мин – сдерживание противника от нападения. Таким образом, само наличие мин в Латвии уже станет фактором сдерживания.

В ходе беседы аналитик также прокомментировал переговоры между США и Россией, состоявшиеся во вторник, по итогам которых было достигнуто соглашение о частичном прекращении огня на 30 дней в войне, развязанной Москвой против Украины. Перемирие распространяется на энергетические и инфраструктурные объекты.

Эксперт подчеркнул, что это был не первый и не последний раунд переговоров.

"Главный вопрос в этой ситуации – за счёт чего будет достигнуто соглашение. Нет сомнений, что две страны могут договориться о чём угодно, если у них есть такое желание", – отметил он.

Как сообщалось ранее, во вторник правительство Латвии приняло решение о начале процесса выхода из Оттавской конвенции, запрещающей использование пехотных мин. До следующего заседания Кабинета министров Министерство иностранных дел подготовит необходимый законопроект. Затем окончательное решение примет Сейм.

Если законопроект поддержат правительство и Сейм, об этом будут уведомлены все остальные страны-участницы, депозитарий – Генеральный секретарь ООН – и Совет Безопасности ООН. Выход вступит в силу через шесть месяцев после получения депозитарием официального документа, разъяснили в Министерстве обороны.

Оттавская конвенция, или Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, обязывает подписавшие её страны "никогда и ни при каких обстоятельствах не использовать пехотные мины". Документ, вступивший в силу в 1999 году, подписали более 160 стран мира, включая большинство западных государств. Однако к конвенции не присоединились Китай, Россия, США, Индия и Пакистан.

Во вторник стало известно, что министры обороны Латвии, Эстонии, Литвы и Польши достигли регионального соглашения с рекомендацией своим государствам выйти из Оттавской конвенции для укрепления своих границ.