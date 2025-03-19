«Конечно, будет сложно заменить США, поскольку в рамках расходов на оборону НАТО они обычно покрывают около двух третей расходов», — сказал в интервью передаче «Неделя. Post scriptum» на TV24 доцент Рижского университета Страдыня, политолог и директор Центра исследований геополитики Марис Анджанс. Об этом пишет LA.LV .

«Есть области, где без США крайне сложно, но не нужно сразу впадать в панику, потому что есть Польша. Польша в настоящее время является одной из самых сильных военных стран в Европе. У нее более 200 тысяч солдат, огромная танковая армия, современные истребители», — отметил политолог Анджанс. (…) Польша в случае необходимости может противостоять российским войскам в Калининградской области, и в каком-то смысле Сувалкский коридор, который является уязвимостью — граница протяженностью около 103 км между Литвой и Польшей — , возможно, не сам Сувалкский коридор является уязвимостью, а именно Калининград для России является уязвимостью, учитывая военные возможности Польши. Польша могла бы даже относительно быстро ликвидировать российские вооруженные силы в Калининграде, если бы до этого дошло», — пояснил Анджанс.

Кроме того, Польша также разместила танковую роту в Латвии. «И это тоже немаловажно, что Польша сильна», — добавил он. При этом в Латвии в настоящее время также находятся солдаты Финляндии и Швеции. «Они показывают, что будут готовы сражаться за Латвию, если это понадобится», — подчеркнул Анджанс в интервью передаче «Неделя. Post scriptum» на TV24, говоря о том, как на Европу повлияет сокращение финансирования США в бюджете НАТО и их военной поддержки Европе.