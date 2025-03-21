Перед нами дилемма – с одной стороны, инициатива министра экономики Виктора Валайниса отказаться от частой поверки счетчиков воды, установив более современные и якобы более надежные, а с другой - риски лоббирования со стороны конкретного поставщика, обозначенные в программе TV3 «Ничего личного», считает Ингарс Дайбе, руководитель «Ilgtspējīga Namu pārvaldīšana».

Это еще один пример того, как политики хотят решить все проблемы с помощью нового правила, а критики политиков повсюду видят личный интерес. Однако обе эти стороны забывают, что есть еще и третьи лица – те, к кому применяются вводимые и осуждаемые нормы. В данном случае - это домовладельцы.

Замена счетчиков воды в частных домах вызывает меньше проблем. Там регулярную замену счетчиков для поверки можно было бы заменить проверками в случаях, когда наблюдаются нетипичные изменения в потреблении воды.

В свою очередь, для владельцев квартир в многоквартирных домах неточность показаний счетчиков создает весьма существенные проблемы — несмотря на все проверки, в большинстве случаев объем потребления, отображаемый счетчиками в квартирах, не соответствует тому, что показывает счетчик на главном входном узле. Решит ли эту проблему регулярная замена счетчиков для проверки их точности? Нет! Может быть, решением будет замена старых на те, которые можно считывать удаленно? В этом нет уверенности! Является ли замена основных счетчиков компанией Rīgas Ūdens решением? Как показывает практика, не всегда.

Что делать?

Кажется, решение простое: перестаньте все регулировать, все и так уже чрезмерно зарегулировано! Перестаньте навязывать единственную модель поведения, которая вам кажется правильной! Пусть товарищество собственников квартир само решит, доверять ли счетчикам или нет. В случаях, когда показания счетчиков дома и квартир совпадают, нет необходимости менять счетчики или проводить их повторную проверку. Однако если показания расходятся, то само товарищество собственников совместно с управляющей компанией будет напрямую заинтересовано в поиске и устранении причины проблемы. Так же, как в случаях с неработающим холодильником, стиральной машиной, телевизором или смартфоном.

Кроме того, выбор счетчика, показания которого можно снимать лично или дистанционно, и выбор поставщика должен определяться потребителем, оценивая качество и надежность продукта, а не какие-либо старые или новые правила.

Кто-то возразит, что все просто купят самые дешевые и ненадежные, сделанные кем-то из знакомых? Не будем преувеличивать! Как уже было сказано, если возникнут проблемы с показаниями счетчиков, они будут решены в кратчайшие сроки. Другое дело, что потребитель должен иметь возможность выбрать тип продукта, соответствующий его возможностям и готовности участвовать — одни не хотят заморачиваться с передачей показаний счетчика и соответственно готовы платить за это больше, то есть платить за свой комфорт, а другие считают каждую копейку в кошельке, поэтому предпочтут использовать менее современный счетчик, но более дешевый.

Может ли поставщик услуг, в случае Риги, SIA «Rīgas ūdens», с уверенностью сказать, что счетчик воды, установленный на главном узле водоснабжения, считает правильно? Почему его нельзя прочитать дистанционно?

Мы, управляющие зданиями, в своей повседневной работе видим, насколько люди разные. Не следует всех мерить одной меркой, и определенно не следует навязывать всем одни и те же инновационные услуги. Однако следует поддержать предоставление дополнительных полномочий сообществу собственников квартир, что, безусловно, также послужило бы катализатором более тщательного ухода за жилыми домами в целом.